Football Club de Marseille vous donne rendez-vous ce jeudi 26 novembre pour deux émissions autour d’OM–Levski Sofia. L’avant-match commencera à 18h15 et le débrief à 20h30, avec Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Franck Conte.

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L’OM reçoit le Levski Sofia à 18h45 au stade Vélodrome, en Ligue Europa. FCM accompagne cette soirée européenne avec un direct avant la rencontre, puis un second rendez-vous après le match. Vous pouvez également consulter les informations sur l’heure et la diffusion de la rencontre↗.

À 18h15 : les compositions, les enjeux et les joueurs à suivre

Benjamin Courmes présentera l’avant-match avec Jean-Charles De Bono, consultant FCM, et Franck Conte, invité. Le plateau commencera par les compositions des deux équipes pour examiner les choix du coach marseillais, puis ceux du Levski Sofia. Les éventuelles surprises du onze auront leur place dans les échanges.

Les intervenants reviendront ensuite sur les enjeux et la dynamique de l’OM. Ils détailleront leurs attentes concernant l’animation, les options tactiques, l’utilisation du banc et la gestion de la rencontre. Chacun choisira un joueur marseillais à suivre, avant de donner son pronostic sur le score et les buteurs.

Retrouvez l’avant-match en direct sur YouTube↗. Le chat sera également ouvert pour partager votre score et vos buteurs côté OM.

À 20h30 : le débrief complet avec le plateau FCM

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Le même trio se retrouvera pour analyser la rencontre. Chaque intervenant commencera par un enseignement du match, avant une analyse à chaud du contenu collectif, des temps forts, des difficultés et de l’efficacité dans les deux surfaces.

Les choix du coach feront partie de cette analyse : onze de départ, organisation, décisions tactiques et remplacements. Trois chiffres aideront à éclairer le match, puis le plateau reviendra sur les trois joueurs choisis pendant l’avant-match. Leurs performances et leurs statistiques nourriront la discussion.

Le Man of the Match et la Merguez du Match compléteront le programme, avec les arguments de chacun. Vos questions, vos réactions et vos désaccords auront aussi leur place dans le chat du débrief OM–Levski Sofia en direct↗.