L’Olympique de Marseille reçoit le Levski Sofia ce jeudi 26 novembre 2026, au Stade Vélodrome, lors de la 5e journée de Ligue Europa. Coup d’envoi à 17 h 45 GMT, soit 18 h 45 en France, avec une diffusion annoncée sur Canal+.

Voir sur YouTube

Après trois défaites pour commencer sa campagne européenne, l’OM a renoué avec la victoire lors de la précédente journée. Les Marseillais se sont imposés 1-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen le 5 novembre, un résultat qui leur a permis de relancer leur parcours dans cette phase de ligue.

À quelle heure regarder OM – Levski Sofia ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia est programmée le jeudi 26 novembre 2026. Le coup d’envoi est fixé à 17 h 45 GMT, ce qui correspond à 18 h 45 en France métropolitaine. Le match se déroulera au Stade Vélodrome. Il s’agira de la cinquième sortie de l’OM en Ligue Europa↗ cette saison, après notamment son déplacement victorieux en Allemagne face au Bayer Leverkusen.

Quelle chaîne diffuse le match de Ligue Europa ?

En France, la diffusion d’OM – Levski Sofia sera sur Canal+. Plusieurs diffuseurs sont également mentionnés selon les territoires : TNT Sports 1 et TNT Sports Ultimate au Royaume-Uni, CBS Sports Network et Paramount+ aux États-Unis, ainsi que RTL et RTL+ en Allemagne. Pour la Belgique, les chaînes indiquées sont Tipik, RTBF Auvio, Play Sports et Proximus. DAZN est annoncé au Canada, Stan Sport en Australie, tandis que beIN Sports doit diffuser la rencontre en Afrique francophone et dans la zone MENA.

OM vs Levski Sofia en Streaming !

En etant abonné Canal+ vous pouvez regarder le match en streaming via la plateforme CANAL+ Live.

Un seul précédent entre les deux équipes

L’OM et le Levski Sofia ne se sont affrontés qu’une seule fois dans leur histoire. Cette rencontre avait eu lieu lors de la saison 2005-2006, en Coupe UEFA, avec une victoire 1-0 du club bulgare. Le Levski Sofia reste invaincu lors de ses trois derniers matchs de Ligue Europa↗ et a remporté ses deux dernières rencontres. Le club bulgare s’est imposé contre le Viktoria Plzeň (2-1), avant de battre le Jagiellonia Białystok (1-0).