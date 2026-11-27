La victoire de l’OM face au Levski Sofia (1-0), jeudi soir en Ligue Europa, a été marquée par des incidents avant le coup d’envoi. Cinq supporters bulgares ont été évacués à l’hôpital, tandis que six autres ont été soignés sur place.

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Selon RMC Sport, les premiers heurts ont éclaté une dizaine de minutes avant le coup d’envoi prévu à 18h45. Plusieurs dizaines de supporters de l’OM ont quitté en courant le Virage Sud avant de réapparaître dans la tribune Jean-Bouin, l’une des tribunes latérales du Vélodrome.

Des supporters bulgares pris en charge après les heurts

Un mouvement de foule a ensuite accompagné la poursuite d’un groupe de supporters bulgares par des Marseillais. Les supporters du Levski↗ Sofia ont rejoint leur parcage, où se trouvaient environ 500 fans du club, mais la situation s’est tendue avec des jets de projectiles et de fumigènes entre les deux camps. Les agents de sécurité sont parvenus à ramener le calme. D’après des sources policières citées par RMC Sport, cinq personnes ont toutefois été évacuées à l’hôpital pour un traumatisme oculaire, un traumatisme crânien ou une luxation de l’épaule. Six autres personnes ont été soignées sur place pour des plaies, et tous les blessés étaient des supporters bulgares.

Le parcage du Levski surveillé par les CRS

Le coup d’envoi a été donné à l’heure↗ prévue, malgré les incidents. Peu après le début de la rencontre, des dizaines de supporters de l’OM ont effectué le chemin inverse pour revenir vers le Virage Sud. Le parcage bulgare est ensuite resté sous la surveillance d’un important cordon de CRS. De nouvelles montées de tension ont été signalées entre les deux camps, notamment à la pause, avant que l’OM ne transmette une réaction aux médias.