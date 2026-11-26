Après sa déconvenue contre Le Mans, l’OM a réagi en Ligue Europa. Les Marseillais ont dominé le Levski Sofia (1-0) au Vélodrome et remontent à la 23e place, dans la zone des barragistes.

Voir sur YouTube

Selon Foot Mercato, Marseille a dû patienter avant de prendre le contrôle de la rencontre. Le Levski↗ Sofia, 10e avant cette journée, avait choisi de défendre en bloc bas afin de préserver ses chances de qualification, tandis que les Olympiens manquaient de vitesse dans leurs premières offensives.

Gouiri donne l’avantage à l’OM sur penalty

Le match s’est débloqué à la 28e minute. Après un une-deux entre Gomes et Abdelli, ce dernier a obtenu un penalty, transformé par Amine Gouiri pour placer l’OM devant. Les visiteurs ont ensuite eu deux opportunités d’égaliser, avec une frappe de Reinaldo repoussée par De Lange puis une tentative de Moubarik sur la barre transversale. Marseille a manqué↗ l’occasion de se mettre à l’abri dès le retour des vestiaires. Après une faute de Centelles sur Abdallah dans la surface, Gouiri s’est présenté une nouvelle fois face au gardien bulgare, mais sa panenka à la 51e minute n’a pas suffisamment inquiété Vutsov. Les frappes d’Abdallah et un duel perdu par Maupay ont ensuite laissé le Levski Sofia dans le match jusqu’au bout.

Un deuxième succès consécutif en Ligue Europa

Après le succès obtenu à Leverkusen avant la trêve, l’OM enchaîne donc une deuxième victoire dans la compétition. Bruno Genesio avait titularisé Höjbjerg pour son retour, tandis que Weah et Kondogbia étaient absents en raison de problèmes musculaires de dernière minute. Cette victoire permet aux Olympiens d’entrer dans les places de barragistes, à la 23e position. Dans les autres résultats, l’AC Milan a renversé l’Olympiakos (4-2) et remonte↗ à la 21e place, tandis que Benfica a lourdement chuté sur la pelouse du Viktoria Plzen (4-0).