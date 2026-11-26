Rendez-vous à 18h15 sur Football Club de Marseille pour l’avant-match OM–Levski Sofia. Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Franck Conte vous accompagnent avant le coup d’envoi de cette rencontre de Ligue Europa, prévu à 18h45 au Vélodrome.

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L’Olympique de Marseille retrouve le Levski Sofia ce jeudi 26 novembre pour une soirée européenne à domicile. Avant le match, le plateau FCM prépare la rencontre avec vous. Les informations pratiques sont à retrouver dans notre article consacré à l’heure et à la chaîne du match↗.

Les deux compositions et les attentes autour de Genesio

L’émission débutera par les compositions des deux équipes. Les intervenants examineront d’abord le onze de l’OM, puis celui du Levski Sofia, en s’arrêtant sur les choix forts et les éventuelles surprises. Cette lecture des équipes permettra d’aborder les options retenues pour la rencontre. Le plateau reviendra aussi sur les enjeux et la dynamique marseillaise. Les attentes autour du coach concerneront les choix tactiques, l’animation, la gestion du match et l’utilisation du banc. Les changements possibles pendant la rencontre feront également partie des sujets abordés.

Trois joueurs à suivre et vos pronostics dans le chat

Chaque membre du plateau choisira un joueur de l’OM à observer particulièrement. Ces trois choix serviront de fil conducteur pour suivre les performances individuelles pendant le match. Ils seront repris lors du débrief afin de revenir sur ce que les joueurs auront apporté. Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Franck Conte donneront ensuite leurs pronostics. Chacun annoncera un score et ses buteurs marseillais. Vous pourrez partager vos propres choix et réagir aux propositions du plateau dans le chat.

Rejoignez l’avant-match FCM à 18h15 sur YouTube↗. Après la rencontre, le même trio vous retrouvera à 20h30 pour le débrief complet d’OM–Levski Sofia↗.