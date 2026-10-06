OM : « McCourt aurait dû taper du poing sur la table »…

Dans notre émission spéciale consacrée aux dix ans de Frank McCourt à l’OM, Nicolas Filhol a soulevé un autre angle du bilan économique du propriétaire américain : la défense des intérêts du club auprès de la Ligue. Pour le journaliste de FCM, Marseille n’a pas suffisamment valorisé son poids en matière d’audiences, d’affluence et d’attractivité au moment des discussions autour des droits TV et de CVC.

« L’OM n’est pas suffisamment payé »

Nicolas Filhol part d’un constat simple : malgré des résultats sportifs irréguliers, l’OM reste l’un des clubs qui génèrent le plus d’intérêt en France, entre les audiences TV, le remplissage du Vélodrome et la ferveur populaire.

« L’OM, c’est un club qui est irrégulier en termes de performance, mais ça reste le stade le plus rempli, le plus grand de France, avec les plus grands supporters en France et parmi les meilleurs en Europe. Et ça, il ne le valorise pas. » OM _ MCCOURT, 10 ans le BILAN …

Pour Filhol, le problème s’est notamment posé lors des négociations autour de CVC.

« Comment ça se fait que Paris prenne beaucoup plus d’argent que toi ? Je suis désolé, en termes de droits télé, l’OM doit être au niveau du PSG. Quand il y a l’OM à la télé, les gens regardent l’OM. Donc l’OM n’est pas suffisamment payé. » OM _ MCCOURT, 10 ans le BILAN …

Le poids populaire de l’OM a encore été confirmé récemment avec sa présence dans le top 20 mondial des affluences.

« Il aurait dû taper du poing sur la table »

Filhol reproche directement à Frank McCourt de ne pas avoir davantage défendu les intérêts de l’OM.

« McCourt, il aurait dû taper du poing sur la table, dire : “On fait les audiences, on remplit les stades, donc on doit te rémunérer pour ça.” Et ça, il ne l’a pas fait. Tu es investisseur, tu es américain, tu es businessman. C’est là où tu dois intervenir. » OM _ MCCOURT, 10 ans le BILAN …

Le journaliste insiste également sur la force du Vélodrome dans l’écosystème du football français.

« Le Vélodrome, c’est le temple du football. C’est là où on remplit le stade, où il y a la ferveur, où il y a tout ce que tu veux. Ça fait vivre tout un tas de choses autour. Mais ce n’est pas valorisé. » OM _ MCCOURT, 10 ans le BILAN …

La question du Vélodrome est d’ailleurs devenue centrale dans les débats économiques autour de l’OM.

CVC, droits TV : « Ils se sont fait enfler »

Le ton devient encore plus dur lorsque l’émission revient sur la répartition de CVC.

« Ils se sont fait enfler et ils n’ont rien dit. Ils étaient tout contents d’avoir leur petit chèque de CVC. Tu sais que l’OM a pris autant que Lyon. » OM _ MCCOURT, 10 ans le BILAN …

Dans le même temps, la baisse générale des droits TV a fortement fragilisé le modèle économique du club.

Filhol rappelle qu’avec les nouveaux revenus domestiques, l’écart est considérable avec ce que l’OM pouvait percevoir auparavant, alors que la masse salariale avait, elle, continué à augmenter. OM _ MCCOURT, 10 ans le BILAN …

Cette pression financière explique en partie la nouvelle politique de réduction des coûts imposée par McCourt.

Pour Nicolas Filhol, le bilan de McCourt ne se résume donc pas seulement à l’argent mal dépensé : le propriétaire américain aurait aussi insuffisamment défendu et monétisé le poids réel de l’OM dans le football français.