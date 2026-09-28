OM : Nouvelle révélation sur la fortune de Frank McCourt !

Alors que l’OM traverse une période financière délicate et doit désormais réduire fortement ses dépenses, la fortune personnelle de Frank McCourt continue, elle, de progresser. Selon Sportune, qui s’appuie sur les dernières estimations de Forbes, le patrimoine de l’actionnaire majoritaire de l’OM est désormais évalué à près de 1,55 milliard de dollars.

Une fortune estimée à 1,548 milliard de dollars

La situation économique de l’Olympique de Marseille contraste avec celle de son propriétaire. Selon Sportune, le magazine Forbes vient de réévaluer la fortune de Frank McCourt à 1,548 milliard de dollars, contre environ 1,5 milliard de dollars en début d’année.

Une progression relativement modeste, mais qui intervient alors que l’homme d’affaires américain aurait déjà injecté des sommes considérables dans l’OM depuis son arrivée. Sportune évoque plus de 700 millions d’euros engagés et perdus autour du club marseillais. Sportune

Cette situation intervient alors que l’OM doit faire face à un déficit financier particulièrement important et cherche désormais à réduire drastiquement ses coûts.

McCourt ne veut plus combler systématiquement les pertes

Selon Sportune, Frank McCourt aurait décidé de ne plus intervenir systématiquement pour éponger les déficits de l’OM. Le club doit désormais tendre vers un modèle capable de s’autofinancer, avec pour conséquence une importante cure d’austérité.

La réduction de la masse salariale, les départs lors du dernier mercato et la recherche de nouveaux revenus commerciaux s’inscrivent dans cette logique. Le club a notamment profondément dégraissé son effectif lors du mercato estival.

La question des investissements futurs de McCourt reste donc centrale, alors que les supporters s’interrogent toujours sur les ambitions à moyen terme du propriétaire américain.

Des activités bien au-delà de l’OM

L’OM ne représente qu’une partie des investissements de McCourt Global, la holding de l’homme d’affaires américain. Son groupe est également présent dans l’immobilier, les nouvelles technologies, les médias et désormais l’hippisme, avec le lancement annoncé d’une nouvelle compétition, la Jumping Premier League, à partir de 2027.

Cette hausse de sa fortune intervient également au moment où les interrogations autour d’une éventuelle vente de l’OM continuent d’alimenter l’actualité.

La fortune personnelle de Frank McCourt progresse donc légèrement, mais sa nouvelle stratégie concernant l’OM semble claire : le club doit désormais limiter sa dépendance financière à son actionnaire et retrouver un modèle économique plus équilibré.