Tochukwu Nnadi poursuit sa montée en puissance. De retour dans le onze de Bruno Genesio lors de la victoire de l’OM à Lens (1-2), le milieu de terrain marseillais a été convoqué pour la première fois avec la sélection A du Nigeria. Éric Chelle l’a retenu parmi les 24 joueurs appelés pour affronter la Tanzanie, les 13 et 17 novembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Une belle récompense pour l’Olympien après plusieurs semaines compliquées.

Bonne nouvelle pour Tochukwu Nnadi. Le milieu de terrain de l’OM figure dans la liste des 24 joueurs dévoilée samedi par Éric Chelle, sélectionneur du Nigeria, pour la prochaine trêve internationale.

À 23 ans, le Marseillais va découvrir le groupe des Super Eagles, aux côtés de plusieurs cadres comme Wilfred Ndidi, Alex Iwobi, Calvin Bassey et Ademola Lookman.

Voir sur YouTube

Nnadi récompensé après son retour à l’OM

Cette convocation intervient dans une période encourageante pour le milieu nigérian. Blessé au genou fin août à Monaco, Nnadi avait été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines avant de retrouver progressivement la compétition.

Son retour offre une solution supplémentaire à Bruno Genesio, qui manquait de joueurs capables d’apporter de l’intensité et du volume de courses dans l’entrejeu.

Titulaire dimanche à Bollaert, Nnadi a livré une prestation contrastée, avant de monter en puissance après la pause. Comme nous le détaillions dans notre analyse de son match face à Lens↗, le Nigérian a notamment pesé davantage à la récupération en seconde période.

Une progression d’autant plus intéressante qu’il avait retrouvé la compétition début octobre, après plusieurs semaines d’incertitude concernant sa blessure au genou↗.

Deux matchs face à la Tanzanie, Osimhen absent

Le Nigeria disputera deux rencontres importantes dans la course à la qualification pour la CAN 2027 :

Vendredi 13 novembre : Nigeria – Tanzanie, à Uyo.

Nigeria – Tanzanie, à Uyo. Mardi 17 novembre : Tanzanie – Nigeria, à Zanzibar.

Après deux journées, les Super Eagles occupent la deuxième place du groupe L avec trois points, derrière la Guinée-Bissau.

Cette liste est également marquée par l’absence de Victor Osimhen. L’attaquant de Galatasaray, blessé au genou gauche, ne pourra pas participer à ce rassemblement.

Le gardien Maduka Okoye n’a pas non plus été retenu. En revanche, Francis Uzoho retrouve la sélection, tandis que Suleiman Mubarak, milieu de terrain du Slavia Prague, figure également dans le groupe.

La liste complète des 24 joueurs du Nigeria

<text color= »secondary » size= »xs »>Liste communiquée par la Fédération nigériane de football le 7 novembre 2026.</text>

Gardiens (3) : Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonia FC), Arthur Okonkwo (Charlton Athletic).

Défenseurs (8) : Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Ola Aina (Nottingham Forest), Oluwasemilogo Ajayi (Hull City), Calvin Bassey (Fulham), Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor), Bright Osayi-Samuel (Birmingham City), Benjamin Fredricks (Brentford), Bewene Abdullahi (Banik Ostrava).

Milieux (7) : Alexander Iwobi (Fulham), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Yusuf Alhassan (New England Revolution), Tochukwu Nnadi (OM), Samson Tijani (FK Podbrezova), Suleiman Mubarak (Slavia Prague), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio).

Attaquants (6) : Ademola Lookman (Atlético de Madrid), Moses Simon (Paris FC), Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam), Akor Adams (Venezia), Taiwo Awoniyi (Coventry City), Moses Usor (LASK).

Pour Bruno Genesio, cette première convocation internationale représente une bonne nouvelle pour la confiance de Nnadi, mais elle implique également deux rencontres supplémentaires à gérer après son récent retour de blessure.

L’OM espérera récupérer son milieu en pleine possession de ses moyens à l’issue de la trêve, alors que son profil commence à prendre davantage d’importance dans l’organisation marseillaise.