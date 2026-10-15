OM – Olympiakos : deux retours et des choix pour Genesio

Bruno Genesio a convoqué 23 joueurs pour recevoir l’Olympiakos ce jeudi soir à 21 heures au Vélodrome, lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Deux joueurs réintègrent le groupe par rapport au déplacement à Troyes, tandis que Derek Cornelius et Pierre-Emile Højbjerg restent absents.

Weah et Mmadi reviennent, les jeunes toujours présents

Le groupe communiqué par l’OM, confirme le retour de Timothy Weah. Suspendu lors de la victoire marseillaise à Troyes (0-2), l’Américain retrouve les joueurs à disposition de Bruno Genesio. Tadjidine Mmadi fait également son retour dans la liste.

La présence de Weah offre une possibilité supplémentaire au staff sur le côté droit. Alors que Genesio réfléchit à l’utiliser dans une position plus offensive, sa convocation laisse ouvertes plusieurs options pour l’animation marseillaise. Son poste et une éventuelle titularisation restent toutefois à confirmer.

Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko, titulaires à Troyes, figurent eux aussi dans le groupe. Les deux jeunes poursuivent leur intégration, après les mises en garde de Genesio sur la nécessité de rester concentrés. En revanche, Cornelius et Højbjerg, blessés, manquent toujours à l’appel.

Les 23 joueurs convoqués contre l’Olympiakos

Gardiens : De Lange, Vermot, Van Neck.

De Lange, Vermot, Van Neck. Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Emerson, Ulisses Garcia, Bezahaf, Koum, Meïté, Timothy Weah.

Aguerd, Egan-Riley, Emerson, Ulisses Garcia, Bezahaf, Koum, Meïté, Timothy Weah. Milieux : Abdelli, Nnadi, Angel Gomes, Harit, Kamissoko, Kondogbia.

Abdelli, Nnadi, Angel Gomes, Harit, Kamissoko, Kondogbia. Attaquants : Gouiri, Maupay, Keyliane Abdallah, Moumbagna, Paixão, Mmadi.

Une précision concernant la feuille de match : le règlement de la Ligue Europa autorise 23 joueurs, soit onze titulaires et douze remplaçants. La taille du groupe n’oblige donc pas Genesio à envoyer trois joueurs en tribunes. Europa League

Reste désormais à connaître le onze choisi pour ce rendez-vous européen, avec davantage de possibilités sur le côté droit.