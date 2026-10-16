Genesio pointe les failles qui coûtent encore cher à l’OM

L’OM a concédé une deuxième défaite en deux journées de Ligue Europa. Battus 0-1 par l’Olympiakos au Vélodrome, les Marseillais ont manqué d’efficacité. Bruno Genesio pointe également une nouvelle faiblesse sur coups de pied arrêtés. Le technicien veut désormais voir son équipe réagir rapidement.

Genesio retient une prestation cohérente malgré la défaite

Après le revers contre l’Olympiakos, Bruno Genesio a estimé que son équipe avait livré un match cohérent. L’entraîneur marseillais a insisté sur la maîtrise affichée et les occasions obtenues, tout en regrettant l’incapacité de ses joueurs à concrétiser. Comme face à Besiktas, l’OM a aussi été sanctionné sur une phase arrêtée.

« J’ai vu un match cohérent de la part de mes joueurs, avec de la maîtrise sur l’ensemble du match, des situations et des occasions qu’on n’a pas su concrétiser, et puis une faiblesse encore une fois sur coups de pied arrêté qui nous coûte très très cher. »

Le manque d’efficacité reste le principal problème

Pour Genesio, la difficulté marseillaise n’est pas uniquement liée au travail réalisé à l’entraînement. Le coach évoque aussi un facteur mental, avec une confiance qui s’érode lorsque les occasions ne débouchent pas sur des buts. Il estime que l’OM a bien amené le ballon dans la surface adverse, mais qu’il lui a ensuite manqué de justesse, de spontanéité et d’agressivité dans la finition.

Maupay défendu, Meïté salué par l’entraîneur

Le choix de titulariser Neal Maupay, tandis que Faris Moumbagna est resté sur le banc, s’expliquait notamment par la gestion du temps de jeu d’Amine Gouiri et d’Amine Harit après leur retour de blessure. Genesio a défendu l’activité de Maupay. Il a également salué la prestation de Bamo Meïté, titularisé pour faire souffler CJ Egan-Riley et présenté comme l’un des meilleurs Marseillais de la soirée.

L’OM doit rapidement rebondir

Malgré deux défaites en Ligue Europa, Bruno Genesio veut encore croire aux chances de son équipe. Il s’appuie sur les trois mi-temps qu’il juge convaincantes depuis le début de la compétition. Le technicien reconnaît toutefois que les résultats ne suivent pas et demande à ses joueurs de digérer cette contre-performance avant de repartir au combat.

« Lorsque ça se reproduit, ça signifie qu’on a encore beaucoup de travail et, nous le staff, on ne trouve pas les solutions pour l’instant suffisantes pour inverser cette tendance. »