OM – Olympiakos : Valbuena se mouille avant le choc !

Mathieu Valbuena ne regardera pas OM-Olympiakos comme une rencontre ordinaire. Attaché aux deux clubs, l’ancien international français compare leur ferveur et leur exigence, avec une remarque appuyée sur l’impatience des supporters grecs. Il a également livré son pronostic pour cette affiche européenne au Vélodrome.

Deux clubs qui occupent une place particulière

Dans un entretien accordé à La Provence, Mathieu Valbuena évoque les liens noués avec les deux institutions. Le souvenir de l’accueil des supporters tient une place centrale dans son attachement.

« L’Olympiakos représente beaucoup pour moi… après l’OM évidemment. L’amour des supporters est à peu près le même que celui que me portaient les fans de l’OM. Pour moi, c’est le match de l’amour. »

Avec 330 rencontres disputées à l’OM et 150 sous le maillot de l’Olympiakos, Valbuena connaît les deux environnements. En 2020, il avait d’ailleurs accompagné la délégation grecque à Marseille malgré son forfait, lors des retrouvailles entre les deux équipes en Ligue des champions.

Une impatience encore plus forte à l’Olympiakos

Pour l’ancien milieu marseillais, les ressemblances dépassent l’ambiance dans les tribunes. Il cite la pression des résultats, la passion, les attentes et l’impatience comme autant de points communs entre Marseille et Le Pirée.

Sur ce dernier aspect, Valbuena estime même que l’exigence peut être encore plus difficile à gérer du côté grec :

« À l’Olympiakos, on est encore moins patient qu’à Marseille. S’il y a un match nul, on va en faire un drame ! »

Son témoignage décrit ainsi deux clubs où les résultats sont scrutés de près. Une comparaison fondée sur son expérience personnelle dans les deux vestiaires.

Le Vélodrome fait pencher son pronostic

Alors que Bruno Genesio envisage plusieurs ajustements dans son équipe, Valbuena voit une confrontation serrée. Interrogé sur le favori, il a d’abord répondu « 50-50 », avant de donner un léger avantage aux Marseillais en raison du terrain.

« Allez, je vais plutôt dire 60-40 pour l’OM qui joue à domicile. Malgré des débuts compliqués, les supporters soutiennent toujours l’équipe. »

Les deux équipes se retrouveront jeudi 15 octobre à 21 heures au Vélodrome, pour la deuxième journée de Ligue Europa.