Bruno Genesio a raconté une scène d’entraînement révélatrice de l’investissement d’Igor Paixão. Le coach de l’OM apprécie autant ses efforts collectifs que ses buts et ses passes décisives.

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Interrogé sur Igor Paixão avant OM–Levski Sofia, ce mercredi 25 novembre, Bruno Genesio a expliqué pourquoi il prend plaisir à diriger le Brésilien. Le coach a notamment salué son implication dans le travail défensif.

Un apport déjà visible avant les statistiques

Le technicien reconnaît que son joueur a été marqué par la fin du mercato estival. Il estime néanmoins que cette période a été plus courte que certaines analyses l’ont laissé entendre. Il met en avant ses efforts défensifs et la profondeur apportée au jeu marseillais.

Il était un petit peu marqué à la fin du mercato d’été par rapport à tout ce qui s’est passé autour de lui, qu’il avait la possibilité de partir et qu’il n’est pas parti. Pour moi, ça n’a pas duré aussi longtemps qu’on a voulu le dire. Dans son comportement, ce qu’il apporte à l’équipe, le sens du collectif qu’il montre notamment dans ses efforts défensifs et la profondeur qu’il peut emmener au jeu, il emmenait déjà beaucoup de choses qui sont très importantes à mes yeux. Depuis quelque temps, il a aussi les stats: les buts, les passes décisives. Mais c’est un garçon extraordinaire.

Un repli automatique malgré une consigne inverse

Pour illustrer ce sens du collectif, Genesio remonte à une séance organisée trois semaines plus tôt. Le staff avait demandé aux attaquants de ne pas se replacer afin de provoquer une situation de contre-attaque. Paixão a spontanément effectué le travail défensif habituel.

Une petite anecdote: il y a trois semaines on a fait une séance d’entraînement avec la consigne aux attaquants de ne pas se replacer pour générer une contre-attaque. Et lui il s’est replacé automatiquement. Ça nous a fait rire. C’est un joueur extraordinaire à coacher et manager.

Le Brésilien figurait dans la projection du onze de l’OM face au Levski Sofia↗. Genesio l’a cité parmi les sujets de sa conférence de presse avant cette rencontre de Ligue Europa↗.