Bruno Genesio a confirmé le rétablissement de Pierre-Emile Højbjerg avant la réception du Levski Sofia. Le coach de l’OM a aussi évoqué la fragilité mentale de son équipe, les exigences européennes et l’investissement d’Igor Paixão.

Ce mercredi 25 novembre, Bruno Genesio s’est exprimé en conférence de presse avant OM–Levski Sofia, jeudi à 18h45 au Vélodrome. Voici les cinq points à retenir de son intervention.

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1. Højbjerg rétabli, Emerson en reprise et Cornelius en rééducation

Après son absence contre Le Mans↗, Pierre-Emile Højbjerg est rétabli. Le coach distingue sa situation de celles d’Emerson et de Derek Cornelius, sans annoncer le retour en compétition des deux défenseurs.

On a Emerson en phase de reprise. Derek qui est rentré et poursuit sa phase de rééducation. Pierre est rétabli. Voilà pour l’infirmerie.

2. Une fébrilité mentale à corriger après Le Mans

Le coach identifie un travail tactique et psychologique après la défaite contre Le Mans↗. Il estime que son équipe a perdu en sérénité après un événement défavorable, alors qu’elle avait jusque-là peu concédé.

Il y a deux aspects à travailler. Le premier est tactique. Si on analyse bien le match contre Le Mans, jusqu’au coup franc à la 70e minute, on concède très très peu. Et à partir de là, on concède beaucoup plus et on sent une fébrilité qui se diffuse. Il y a quelque chose mental, psychologique, qui intervient. On doit le régler, ce n’est pas nouveau, ça nous est arrivé cette saison et la saison dernière. (…) Lorsque ça va bien, il faut continuer à être exigeant et puis lorsqu’il y a un événement contraire, être capable à garder du calme, de la concentration, et ne pas céder à la panique.

3. Respecter le Levski et imposer le jeu de l’OM

Avant de retrouver un Levski Sofia vainqueur de son dernier match↗, Genesio demande à ses joueurs de respecter l’adversaire tout en conservant leurs ambitions. Il s’appuie notamment sur la prestation réalisée à Leverkusen.

C’est un match de Coupe d’Europe, ce sont toujours des matchs serrés, difficiles à gagner. On a montré qu’on était capables de rivaliser avec les très bonnes équipes de cette compétition, notamment Leverkusen. On ne doit pas craindre cet adversaire. On le respecte mais on doit être capable d’imposer notre jeu. C’est une équipe qui joue bien, avec de bons joueurs, un entraîneur espagnol, on connaît les principes des Espagnols. Mais aussi quelques failles qu’on va tenter d’exploiter.

4. La Coupe d’Europe comme accélérateur pour les jeunes

Pour les jeunes utilisés en Ligue Europa, le technicien présente ces rencontres comme un apprentissage du très haut niveau. Les équivalences qu’il évoque traduisent son appréciation de cette expérience.

J’avais un formateur qui disait que quand tu vas jouer en pro, c’est l’équivalent de 20 matchs en CFA. Je crois qu’un match en Coupe d’Europe, c’est l’équivalent de 10-12 matchs en L1. C’est de l’expérience à emmagasiner, à vivre. Ca doit leur permettre d’être lucide sur les attentes du très haut niveau, de progresser plus vite que lorsqu’on n’est pas confronté à ça.

5. Paixão salué pour son sens du collectif

Interrogé sur Igor Paixão, Genesio insiste sur son apport au-delà des buts et des passes décisives. Il raconte notamment une séance où ses habitudes défensives ont pris le dessus sur une consigne particulière.