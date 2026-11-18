Il devait être la grande attraction offensive de l’Olympique de Marseille cette saison. Pourtant, Igor Paixão peine à répondre aux attentes placées en lui. À l’inverse, Amine Harit, revenu d’un prêt en Turquie sans véritable perspective de retrouver une place importante, s’est imposé comme l’une des bonnes surprises du début de saison. Un contraste confirmé par les notes publiées ce mercredi par La Provence, qui placent le Marocain nettement devant le Brésilien.

L’été dernier, personne ou presque n’aurait imaginé un tel scénario à l’Olympique de Marseille.

D’un côté, Igor Paixão, recruté pour 35 millions d’euros en provenance de Feyenoord en 2025, était attendu comme le nouveau joueur offensif majeur de l’équipe. Avec le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe, le Brésilien devait prendre une autre dimension et devenir celui qui ferait régulièrement basculer les rencontres.

De l’autre, Amine Harit revenait presque dans l’indifférence après une saison en prêt à Istanbul Başakşehir. Le club turc n’avait pas levé son option d’achat et l’international marocain semblait davantage destiné à trouver une nouvelle porte de sortie qu’à s’imposer dans le onze de Bruno Genesio. Trois mois plus tard, le contraste est saisissant.



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Paixão devait être la nouvelle star offensive de l’OM

Lors du dernier mercato estival, Igor Paixão était considéré comme l’un des joueurs les plus importants à conserver.

Après une première saison encourageante et une préparation estivale particulièrement réussie, marquée notamment par quatre buts, l’ancien joueur de Feyenoord semblait prêt à assumer davantage de responsabilités.

Son profil de percussion, sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires devaient faire de lui la principale menace sur les côtés.

Fin août, alors que Sunderland s’intéressait au Brésilien, Bruno Genesio aurait d’ailleurs clairement fait savoir qu’il souhaitait le conserver.

Sur RMC, Walid Acherchour avait même estimé qu’un départ de Paixão serait une « véritable catastrophe » pour Marseille, compte tenu de l’impossibilité de remplacer facilement Greenwood.

Toutes les conditions semblaient donc réunies pour faire de Paixão le nouveau leader offensif de l’OM.

Mais pour le moment, le rendement du Brésilien reste inférieur aux attentes.

Certes, l’ailier conserve sa capacité à provoquer et à créer des différences individuelles. Mais son influence sur les résultats demeure trop irrégulière.

Avec deux buts et une passe décisive en Ligue 1, Paixão ne possède pas encore le rendement attendu d’un joueur appelé à porter une grande partie de l’animation offensive marseillaise.

Ses difficultés physiques du début de saison constituent une circonstance atténuante. Elles n’expliquent toutefois pas entièrement son manque de régularité dans les derniers gestes.

Le Brésilien donne parfois l’impression de pouvoir faire basculer un match sur une accélération, sans parvenir à transformer suffisamment ses initiatives en occasions franches.

Harit, un retour de prêt auquel personne ne croyait vraiment

À l’inverse, Amine Harit n’était pratiquement plus attendu à Marseille.

Prêté à Istanbul Başakşehir lors de la saison 2025-2026, le Marocain avait retrouvé du temps de jeu en Turquie, disputant 26 rencontres toutes compétitions confondues.

Mais son club d’accueil avait finalement décidé de ne pas lever l’option d’achat.

Le retour à Marseille semblait alors davantage subi que véritablement souhaité.

Selon les informations de L’Équipe reprises par Le Phocéen en juin, l’OM n’envisageait initialement pas de s’appuyer sur le joueur pour la saison suivante.

Son avenir paraissait donc bouché.

Pourtant, Bruno Genesio a progressivement changé la donne.

Profitant de sa polyvalence, l’entraîneur olympien a décidé de lui accorder une nouvelle chance, notamment sur le côté droit de l’attaque.

Et Harit a répondu présent.

Sans posséder la vitesse de Paixão, le Marocain apporte d’autres qualités : sa capacité à conserver le ballon, à éliminer dans les petits espaces et à créer des décalages grâce à sa qualité technique.

Surtout, il a retrouvé une certaine efficacité offensive, avec trois buts inscrits depuis le début de saison, toutes compétitions confondues.

En septembre, le joueur avait expliqué son état d’esprit dans une conférence de presse relayée par FCM↗.

« Il n’y a aucune revanche », assurait-il, expliquant que son prêt lui avait permis de retrouver le plaisir de jouer régulièrement.

Quelques semaines plus tard, son retour apparaît comme l’une des surprises positives de l’effectif olympien.

La Provence donne l’avantage à Harit

Ce contraste se retrouve dans les notes moyennes publiées par La Provence, ce mercredi 18 novembre, après les quatorze premières rencontres de l’OM.

Le quotidien régional attribue une moyenne de 5,32/10 à Amine Harit, contre seulement 4,82/10 à Igor Paixão.

Le Marocain figure ainsi parmi les joueurs les mieux évalués de l’effectif, derrière notamment Amine Gouiri, Pierre-Emile Højbjerg et Tochukwu Nnadi.

À l’inverse, Paixão appartient au groupe des éléments dont les prestations ont été les plus irrégulières.

Ces évaluations restent naturellement subjectives et ne suffisent pas à établir la supériorité d’un joueur sur l’autre.

D’autant que leurs profils et leurs missions diffèrent.

Mais elles illustrent parfaitement le décalage entre les attentes estivales et la réalité sportive.

Le joueur censé porter l’attaque peine à convaincre, tandis que celui que l’on pensait voir repartir s’est rendu utile à Genesio.

Un scénario difficile à imaginer au mois d’août.

Paixão conserve des qualités, mais doit désormais franchir un cap

Il serait néanmoins excessif de considérer la saison de Paixão comme un échec définitif.

À 26 ans, le Brésilien dispose encore de nombreux arguments pour devenir un joueur déterminant.

Sa capacité à provoquer, à multiplier les dribbles et à déséquilibrer une défense reste précieuse dans une équipe qui cherche à attaquer rapidement après la récupération.

Les performances récentes montrent d’ailleurs quelques signes encourageants.

Face à Lens, lors de la victoire marseillaise (2-1), Paixão avait notamment obtenu des évaluations plus favorables de la part de plusieurs médias.

Mais il doit désormais gagner en efficacité et en régularité.

Pour un joueur recruté 35 millions d’euros et présenté comme l’un des principaux atouts offensifs de l’équipe, quelques éclairs ne peuvent pas suffire.

La comparaison avec Harit ne remet pas en cause son potentiel. Elle souligne plutôt l’écart entre ses qualités reconnues et leur traduction actuelle sur le terrain.

Harit peut-il rebattre les cartes du mercato ?

Cette situation pourrait également alimenter les réflexions de Grégory Lorenzi à l’approche du mercato hivernal.

L’avenir d’Amine Harit reste incertain, puisque son contrat avec l’OM arrive à échéance en juin 2027.

Une prolongation, un départ en janvier ou une séparation libre l’été prochain constituent autant d’hypothèses, mais aucune décision n’a été officiellement annoncée.

Le Marocain bénéficie toutefois d’un argument important : il a démontré qu’il pouvait encore rendre des services à Bruno Genesio.

Quant à Paixão, son statut et son potentiel continuent d’en faire un élément important du projet sportif, même si son rendement actuel laisse à désirer.

Au-delà des considérations financières, ce début de saison offre donc une leçon intéressante.

À Marseille, les hiérarchies établies pendant le mercato ne résistent pas toujours à la réalité du terrain.

Paixão devait être la nouvelle grande attraction offensive de l’OM. Harit semblait simplement de passage après son retour de prêt.

Quelques mois plus tard, c’est pourtant le Marocain qui affiche la meilleure moyenne des deux joueurs.

Reste à savoir si Paixão parviendra à inverser cette tendance et à devenir enfin le joueur décisif que l’OM attendait cette saison.

