Mercato OM : Harit affirme, « il n’y a aucune revanche »

Écarté puis prêté en Turquie la saison dernière, Amine Harit a retrouvé l’OM cet été avec l’envie de repartir sur de nouvelles bases. Présent en conférence de presse ce jeudi au centre Robert Louis-Dreyfus, le milieu offensif marocain assure ne nourrir aucun esprit de revanche.

« Il n’y a aucune revanche »



Interrogé sur son retour à Marseille, Harit a insisté sur les bénéfices de son prêt la saison dernière.

« Il n’y a aucune revanche. La saison dernière, mon prêt a été bénéfique, j’ai retrouvé le plaisir de jouer chaque week-end. »

Une période loin de l’OM qui lui a permis de retrouver du rythme, mais surtout le plaisir d’enchaîner les rencontres.

🗣️ “Il n’y a aucune revanche”#Harit : “Il n’y a aucune revanche. La saison dernière, mon prêt a été bénéfique, j’ai retrouvé le plaisir de jouer chaque week-end. Je suis très content d’être là, j’ai envie de faire une grande saison collectivement et individuellement. On peut… pic.twitter.com/Qq9pKJyDqP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2026



Désormais revenu dans l’effectif de Bruno Genesio, le Marocain se projette pleinement sur la saison actuelle.

« Je suis très content d’être là, j’ai envie de faire une grande saison collectivement et individuellement. On peut faire quelque chose de bien. »

Après avoir été écarté puis envoyé en prêt, Harit semble donc avoir tourné la page. Utilisé depuis le début de saison et apprécié pour sa polyvalence, il entend désormais profiter de cette nouvelle chance pour retrouver une place importante dans le projet olympien.