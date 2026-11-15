Benoît Payan n’a pas mâché ses mots concernant Frank McCourt. Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Ils font Marseille, le maire de Marseille a vivement critiqué l’éloignement du propriétaire américain, qu’il juge insuffisamment impliqué dans la vie quotidienne de l’OM. Il affirme notamment ne l’avoir rencontré que trois fois en dix saisons.

La gestion de Frank McCourt à l’Olympique de Marseille continue de susciter des critiques. Cette fois, c’est Benoît Payan qui s’est exprimé sur la manière dont l’homme d’affaires américain dirige le club depuis son arrivée en 2016.

Invité de l’émission Ils font Marseille, le maire considère que la distance entre Boston et Marseille constitue un véritable problème de gouvernance.

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« Il est bien trop éloigné de la vie du club »

Pour Benoît Payan, le propriétaire de l’OM a accordé trop de responsabilités à ses collaborateurs sans s’impliquer suffisamment personnellement.

« Je pense que Frank McCourt est trop loin. Il est bien trop éloigné de la vie du club. Il vit à Boston, ce n’est pas son cœur de métier. Il s’est fait plaisir en achetant ce club mais il a trop délégué. Au fond de lui, je pense que c’est quelqu’un de plutôt sympathique. Mais malgré tout ça, ça fait dix saisons qu’il est là, je l’ai vu trois fois. Je ne sais pas comment on peut gérer un club de cette manière-là. »

Une critique directe de la méthode McCourt, alors que le propriétaire américain cherche actuellement à faire évoluer le modèle économique marseillais.

Comme nous l’expliquions récemment, McCourt prépare un nouveau projet pour l’OM, entre réduction des dépenses et recherche d’investisseurs↗.

« L’OM, ça ne se gère pas en faisant des mails ! »

Le maire de Marseille estime surtout que les particularités du club nécessitent une présence et une vigilance permanentes.

« Ce n’est pas n’importe quel club, il faut le tenir. Et c’est tous les jours, il faut faire attention à tout. À chaque strate, il y a des pièges, des difficultés, un public exceptionnel… mais ça ne se gère pas en faisant des mails ! »

Cette prise de position intervient dans un contexte financier délicat. Malgré le redressement sportif de l’équipe de Bruno Genesio, l’OM doit encore réduire ses dépenses et préparer son prochain passage devant la DNCG.

Les relations entre la municipalité et la direction olympienne avaient déjà été au centre des discussions en septembre, lorsque Benoît Payan avait refusé de réduire le loyer du Vélodrome, renvoyant le club à ses responsabilités financières↗.

Cette fois, le maire ne remet pas directement en cause la propriété du club par McCourt. Il conteste surtout sa méthode : pour Payan, l’OM ne peut pas être dirigé efficacement depuis les États-Unis sans une implication personnelle beaucoup plus importante.