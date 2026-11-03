Dix ans après son arrivée à Marseille, Frank McCourt veut profondément transformer le modèle économique de l’OM. Selon une enquête du Journal du Dimanche, le propriétaire américain prépare plusieurs projets d’envergure : un nouveau centre d’entraînement à 70 millions d’euros, le retour d’Adidas dès 2027 et la recherche de nouveaux partenaires financiers. Mais cette stratégie s’accompagne d’un changement majeur : McCourt ne souhaite plus financer indéfiniment les déficits du club.

Frank McCourt prépare une nouvelle étape de son projet marseillais. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période de fortes restrictions budgétaires, le propriétaire américain souhaite poser les bases d’un modèle économique plus autonome.

Dans une enquête publiée ce lundi 2 novembre, Le Journal du Dimanche, sous la plume de Jean-François Pérès, détaille les chantiers engagés par la nouvelle direction. Depuis son arrivée en octobre 2016, McCourt aurait investi plus de 700 millions d’euros, dont 100 millions supplémentaires l’hiver dernier. Mais le club, déficitaire de 105 millions d’euros en 2025 selon le quotidien, doit désormais réduire sa dépendance financière envers son actionnaire.

Une mission confiée à Stéphane Richard, avec un objectif : retrouver l’équilibre économique à l’horizon 2028.

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Un nouveau centre à 70 millions d’euros et Adidas dès 2027 !

C’est l’un des projets les plus ambitieux de cette nouvelle stratégie. L’OM envisage la construction d’un centre d’entraînement et de formation moderne, dont le coût est évalué à 70 millions d’euros.

Selon le JDD, le futur complexe devrait être implanté à Trets, à une quarantaine de kilomètres de Marseille, sur une superficie d’environ 13 hectares. Cette localisation reste toutefois à officialiser.

Le projet permettrait au club de disposer d’infrastructures plus adaptées aux besoins de son équipe professionnelle et de son centre de formation. L’actuelle Commanderie pourrait, de son côté, être réaménagée pour accueillir les équipes féminines.

Comme nous l’expliquions dans notre article sur le futur centre d’entraînement de l’OM à Trets↗, le financement et les démarches administratives restent encore à finaliser.

Autre changement important : le retour d’Adidas comme équipementier dès la saison 2027-2028.

Selon le JDD, le partenariat avec la marque aux trois bandes serait nettement plus rémunérateur que l’accord actuel avec Puma, estimé par le journal à environ 25 millions d’euros annuels.

L’Équipe avait déjà révélé un accord entre les deux équipementiers pour avancer cette transition d’une saison. Un dossier que nous avions détaillé dans notre article sur le retour anticipé d’Adidas à l’OM↗.

Ces deux projets illustrent la volonté de développer les ressources du club, malgré les restrictions financières actuelles.

McCourt veut des investisseurs, mais ne souhaite plus combler les déficits

Le véritable tournant concerne toutefois le financement de l’OM.

Selon le JDD, Frank McCourt ne souhaite plus continuer à absorber systématiquement les pertes du club. Sa priorité serait désormais de mettre en place un fonctionnement plus rationnel, capable de générer suffisamment de recettes pour financer les ambitions sportives.

La recherche de nouveaux partenaires financiers s’inscrit dans cette stratégie.

Le propriétaire américain resterait ouvert à l’arrivée d’investisseurs susceptibles d’accompagner le développement du club, sans nécessairement céder sa participation majoritaire.

Une orientation déjà défendue par Stéphane Richard, qui avait expliqué sur RMC que l’OM n’était pas à vendre, tout en laissant la porte ouverte à une évolution de son actionnariat.

Comme nous l’avions évoqué dans notre analyse sur les intentions de McCourt et l’ouverture du capital↗, cette piste reste à concrétiser. Aucun nouvel actionnaire ni accord financier n’a été officialisé.

Parallèlement, l’OM souhaite développer son activité commerciale, ses revenus numériques et de nouveaux projets autour du Vélodrome, notamment un musée consacré à l’histoire du club.

Décembre, une première échéance capitale pour le mercato

Si ces projets dessinent les ambitions de l’OM pour les prochaines années, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent surtout répondre à une urgence : retrouver une marge de manœuvre financière.

Le prochain passage devant la DNCG, attendu en décembre, constituera une étape importante. Après un mercato estival sans recrutement, la direction espère obtenir davantage de liberté pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio en janvier.

Mais les restrictions imposées par les instances françaises et européennes restent un obstacle majeur. Le retour d’Adidas, le futur centre d’entraînement et l’arrivée éventuelle d’investisseurs ne produiront pas tous des effets immédiats sur les finances du club.

McCourt semble donc vouloir changer profondément sa manière de financer l’OM : investir dans les infrastructures et les revenus futurs, plutôt que continuer à compenser les déficits de fonctionnement. Une stratégie ambitieuse sur le papier, dont les premières conséquences concrètes seront scrutées dès le rendez-vous de décembre devant la DNCG.