L’Olympique de Marseille avance sur son projet de nouveau centre d’entraînement et de formation, dont le coût est estimé à 70 millions d’euros. La commune de Trets apparaît désormais comme une piste sérieuse pour accueillir les futures installations. Cette localisation reste toutefois à confirmer officiellement par le club.

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Le projet doit permettre à l’OM de quitter La Commanderie↗ pour disposer d’un équipement plus moderne, plus spacieux et adapté à ses ambitions. Selon But! Football Club, un terrain a déjà été identifié par la direction olympienne, tandis que Stéphane Richard a confirmé l’existence de ce dossier et son montant estimatif. Aucun calendrier définitif n’a encore été communiqué pour le lancement des travaux.

Un projet évalué à 70 millions d’euros

Interrogé par l’AFP, le président de l’OM a présenté ce dossier comme une priorité pour le développement des infrastructures du club. Il a notamment insisté sur la nécessité de disposer d’un site plus grand et plus moderne à moyen terme, alors que le projet doit concerner à la fois l’équipe professionnelle et la formation.

« Il faut absolument qu’on se dote d’un équipement plus grand et plus moderne à moyen terme. »

Stéphane Richard a également indiqué qu’un site avait été identifié et que l’investissement était actuellement évalué à 70 millions d’euros. Le financement doit encore être finalisé, tandis que les démarches administratives restent à mener avant une éventuelle construction.

Trets évoqué pour accueillir les futures installations

La commune de Trets, située à une quarantaine de kilomètres de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, constitue la piste évoquée pour l’emplacement du futur complexe. Une délibération de la Métropole datée du 6 octobre 2026 acte l’ouverture à l’urbanisation d’une zone située dans le quartier de la Burlière, sans mentionner explicitement l’Olympique de Marseille. Le projet envisagé pourrait comprendre six terrains répartis sur deux plaines, plusieurs bâtiments dédiés au centre d’entraînement et de formation↗ ainsi que des hébergements pour les sportifs. La consultation publique serait terminée et les prochaines étapes administratives pourraient intervenir en décembre, avec une éventuelle validation des modifications du plan local d’urbanisme.