Frank McCourt a fait du remplacement de la Commanderie un projet prioritaire pour l’Olympique de Marseille. Le président de l’OM Stéphane Richard assure qu’un site a déjà été identifié et estime le coût du futur centre d’entraînement à 70 millions d’euros.

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À la veille du déplacement de l’OM à Graz, le club a officialisé un nouvel organigramme destiné à clarifier les responsabilités au sein de ses différentes structures. Dans un entretien accordé à l’AFP rapporté par La Provence OM, Stéphane↗ Richard a également détaillé l’un des principaux dossiers qu’il souhaite faire avancer depuis son arrivée à la présidence.

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Un centre plus grand pour remplacer la Commanderie

Le président marseillais considère la construction d’un nouveau↗ centre d’entraînement comme un projet critique pour le club. L’objectif affiché est de permettre à l’OM de disposer, à moyen terme, d’un équipement plus grand et plus moderne que la Commanderie, décrite dans l’article comme vieillissante. Stéphane Richard a indiqué que le club ne se trouvait plus seulement au stade de la réflexion générale. Selon ses propos, un site a déjà été identifié pour accueillir cette nouvelle infrastructure, même si aucun lieu précis n’est communiqué dans les éléments disponibles.

Pour nous, c’est un projet critique, sur lequel je vais mettre le paquet. Il faut absolument qu’on se dote d’un équipement plus grand et plus moderne à moyen terme. Donc on a un projet, on a identifié un site. C’est un gros investissement, qu’on évalue aujourd’hui à 70 millions d’euros

Le montant avancé par le président constitue la première estimation publique associée à ce projet. Stéphane Richard a aussi assuré vouloir mobiliser fortement le club sur ce dossier, qu’il présente comme une priorité à moyen terme pour accompagner le développement de l’OM.

Un nouvel organigramme autour de trois pôles

Cette annonce intervient le même jour que la présentation d’une nouvelle organisation interne. Stéphane Richard supervisera notamment le secrétariat général, les affaires institutionnelles et les relations médias, le développement et les projets stratégiques ainsi que l’innovation et la transformation digitale. L’organigramme s’articule autour de trois pôles : la direction générale Business et Corporate menée par Alban Juster, la direction sportive confiée à Grégory↗ Lorenzi et la direction générale des Marseillaises dirigée par Stefano Petruzzo. Benjamin Arnaud, secrétaire général, rejoint le directoire avec Stéphane Richard et Alban Juster.