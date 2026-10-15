OM : Plus de bricolage… Genesio face à la pression jeune !

La place accordée aux jeunes à l’OM suscite des attentes autour de Bruno Genesio. Selon L’Équipe, certains entourages avaient mal accueilli une expérimentation du coach en septembre. Depuis, les opportunités se sont multipliées pour les joueurs de la réserve et du centre de formation.

L’essai de Garcia au milieu avait suscité des réserves

Début septembre, Bruno Genesio avait testé Ulisses Garcia au milieu de terrain à l’entraînement. Une initiative qui avait fait réagir certains entourages, lesquels estimaient que le centre de formation disposait de joueurs susceptibles de répondre aux besoins de l’équipe.

À cette période, le technicien privilégiait un onze relativement stable pour construire des automatismes. Il avait notamment expliqué vouloir installer son projet de jeu avec un groupe de titulaires bien défini, tandis que Keyliane Abdallah représentait une alternative régulière.

Kamissoko et Bezahaf ont depuis obtenu leur chance

La situation a évolué avec les absences et l’enchaînement des rencontres. Nouhoum Kamissoko et Kelyann Bezahaf ont ainsi connu leur première titularisation avec l’équipe première marseillaise lors de la victoire à Troyes dimanche dernier. lequipe.fr

Genesio explique toutefois que cette ouverture repose sur une adaptation permanente aux circonstances et aux réponses apportées par ses joueurs :

« C’est une réflexion sans cesse en mouvement. Vous avez une vision à moyen terme, puis des événements vous contraignent à faire autre chose. […] J’observe beaucoup les comportements lors des entraînements et des matches, ce qu’ils font et comment, c’est aussi comme ça qu’on construit les équipes. »

Les blessures ont donc modifié ses possibilités, mais l’entraîneur insiste également sur les performances et les attitudes observées au quotidien. La concurrence se construit aussi sur les terrains de la Commanderie.

Bréchet assure le lien avec les équipes jeunes

Dans le staff professionnel, Jérémie Bréchet fait le lien avec les équipes de jeunes. Genesio suit également cette génération : il a été aperçu à plusieurs rencontres de la réserve et des U19.

Pendant la trêve internationale, Mohamed Baradji, Hilan Hamzaoui, Alexandre Issanga, Milan Leccese et Antoine Valero ont notamment participé aux séances. Plusieurs joueurs arrivés en post-formation ont également obtenu du temps de jeu lors de l’amical contre Montpellier, le 3 octobre.

Les contraintes économiques et l’élargissement du groupe offrent ainsi de nouvelles perspectives. Mais Genesio a rappelé la nécessité d’évaluer les jeunes sur plusieurs matches : leur prochain défi sera de transformer ces occasions en une place durable dans la rotation.