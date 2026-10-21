OM : Quel onze face au Sturm Graz ?

L’OM retrouve la Ligue Europa jeudi 22 octobre à 18 h 45 sur la pelouse du Sturm Graz. Après le succès à Angers, Bruno Genesio dispose de plusieurs options pour composer son onze et tenter de prendre ses premiers points européens.

Kondogbia au milieu ?

Dimanche, Geoffrey Kondogbia avait débuté dans l’axe de la défense avec CJ Egan-Riley, devant Jeffrey de Lange. Aguerd et Meité pourraient débuter ce jeudi. Timothy Weah et Emerson devraient les côtés, sauf si le brésilien est reposé au profit de Garcia. Dans l’entrejeu, Tochukwu Nnadi était associé à Nouhoum Kamissoko, tandis qu’Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão accompagnaient Amine Gouiri. Abdelli pourrait reculer d’un cran et laisser le poste de meneur de jeu à Harit, le jeune Abdallah va-t-il faire son retour dans le onze ?

Le onze probable de l’OM

De Lange

Weah – Meité – Aguerd – Emerson (ou Garcia)

Nnadi (ou Kondogbia) – Abdelli

Abdallah – Harit – Paixão

Gouiri

Pierre-Emile Højbjerg pourrait être de retour et débuter sur le banc. La prochaine conférence de Genesio devrait donner plus d’indications ce mercredi. La rencontre se disputera jeudi à 18 h 45, après les défaites marseillaises contre Besiktas puis l’Olympiakos. Nenad Minaković dirigera ce Sturm Graz–OM.