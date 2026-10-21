Sturm Graz – OM : On connait l’arbitre !

L’UEFA a désigné Nenad Minakovic pour diriger Sturm Graz-OM, jeudi 22 octobre, lors de la troisième journée de Ligue Europa. L’arbitre serbe possède déjà une expérience récente de la compétition européenne.

L’instance européenne a officialisé la nomination de Nenad Minakovic pour le déplacement de l’Olympique de Marseille en Autriche. Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu jeudi à 18h45, alors que les Marseillais restent à la recherche de leurs premiers points dans cette campagne de Ligue Europa après deux défaites contre Besiktas et l’Olympiakos.

Nenad Minakovic a déjà arbitré quatre matchs de Ligue Europa

L’arbitre serbe a dirigé quatre rencontres de Ligue Europa la saison dernière, selon les éléments communiqués par l’UEFA. Sur ces matchs, il a distribué 13 cartons jaunes et accordé deux penalties, des statistiques qui illustrent les principales décisions prises lors de ses précédentes apparitions dans la compétition. Nenad Minakovic avait également officié lors d’une rencontre de Lyon en 2024. Cette désignation l’amènera donc à arbitrer une nouvelle équipe française sur la scène européenne, avec Sturm Graz et l’OM au programme de la troisième journée.

L’OM doit encore ouvrir son compteur en Ligue Europa

Marseille a commencé cette phase de Ligue Europa par deux revers, face à Besiktas puis contre l’Olympiakos. Le déplacement à Sturm Graz constituera sa troisième rencontre dans la compétition, avec l’objectif de décrocher ses premiers points.