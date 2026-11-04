L’OM se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen jeudi à 21h, lors de la quatrième journée de Ligue Europa. Entre la gestion des temps de jeu évoquée par Bruno Genesio et l’incertitude autour d’Emerson, plusieurs changements sont envisageables : voici la projection de la rédaction de FCM.

Voir sur YouTube

Une défense ajustée à gauche

Jeffrey de Lange devrait conserver sa place dans le but après avoir été décisif contre Toulouse. Devant lui, Timothy Weah peut de nouveau occuper le couloir droit, avec Bamo Meité et Nayef Aguerd dans l’axe. Ce changement en défense centrale à souvent été opéré en Ligue Europa, un choix différent du dernier onze officiel aligné par l’OM↗. À gauche, l’état d’Emerson Palmieri reste le principal point d’interrogation. Le Brésilien, sorti en première période contre Toulouse, a travaillé à part mardi selon L’Équipe. Même si les dernières nouvelles sont rassurantes↗, une titularisation d’Ulisses Garcia paraît être l’option la plus prudente. Il s’agit d’une hypothèse de composition, pas d’un forfait confirmé pour Emerson.

Du mouvement au milieu

Bruno Genesio a expliqué après la victoire contre Toulouse qu’il continuerait à composer son équipe en fonction des temps de jeu et de la forme du moment. Dans cette logique, Geoffrey Kondogbia pourrait retrouver le onze afin de donner du repos à Pierre-Emile Hojbjerg. Le jeune Tochukwu Nnadi, titulaire dimanche, pourrait lui laisser sa place à Kamissoko...

Plus haut, Angel Gomes peut être utilisé dans un rôle axial, avec Amine Harit et Igor Paixão autour de lui. Cette organisation offrirait davantage de mobilité entre les lignes face au 4-2-3-1 du Bayer. Elle laisserait aussi Himad Abdelli comme solution en cours de match, alors que Marseille devra encore se déplacer à Lens dimanche. Aucun groupe officiel n’ayant encore été communiqué, cette projection ne vaut pas confirmation de présence sur la feuille de match.

Maupay pour faire souffler Gouiri

Neal Maupay représente une option crédible en pointe pour permettre à Amine Gouiri de débuter sur le banc. L’ancien attaquant d’Everton possède le profil pour presser les premières relances allemandes et attaquer la surface. Gouiri resterait alors une solution importante après la pause, notamment si l’OM doit trouver davantage de profondeur ou de précision dans les trente derniers mètres. Leverkusen reste sur trois victoires en trois journées européennes, sans but encaissé. L’OM devra donc éviter de déséquilibrer son bloc, tout en profitant des espaces laissés lors des transitions, une fragilité observée dans les dernières sorties allemandes. Le profil complet du Bayer Leverkusen↗ permet de mesurer la difficulté du déplacement.

Le onze probable de l’OM à Leverkusen

De Lange

Weah – Meité – Aguerd – Ulisses Garcia

Kondogbia – Kamissoko

Harit – Angel Gomes – Paixão

Maupay