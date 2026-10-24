XavomGames, supporter marseillais bien connu sur Tik Tok, a poussé un gros coup de gueule sur le plateau de Débat Foot Marseille. Gouiri, Paixão, Kondogbia, Maupay et Gomes sont directement visés par ses critiques. L’intervenant réclame davantage d’initiatives et d’engagement aux joueurs marseillais, dont il juge les prestations insuffisantes.



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Cinq joueurs directement dans le viseur

La colère de XavomGames porte d’abord sur les performances individuelles. Dans cet extrait de Débat Foot Marseille, il désigne Amine Gouiri, Igor Paixão, Geoffrey Kondogbia, Neal Maupay et Angel Gomes comme les principales déceptions. Il met également leurs prestations en regard des rémunérations qu’il évoque, avant de réclamer une réaction :

« Les vraies merguez, c’est Gouiri, c’est Paixão, c’est Kondogbia, c’est Maupay, c’est Gomes. […] Donc, à un moment donné, on peut être mauvais, mais à un moment donné, il faut quand même respecter. […] Respectez-nous ! Respectez-nous, vous portez ce maillot, vous gagnez un salaire. »

Son intervention rejoint les interrogations déjà exprimées autour de l’influence d’Angel Gomes dans le jeu marseillais↗. Mais sa critique dépasse le seul milieu anglais : il attend des cinq joueurs cités qu’ils produisent davantage d’actions et prennent plus de responsabilités avec le ballon.

Des initiatives attendues, la réserve évoquée pour l’Europe

Les prises de risque et la percussion occupent une place centrale dans son reproche. XavomGames énumère les gestes et les enchaînements qu’il voudrait voir plus souvent, des une-deux aux dédoublements. Il exprime ensuite son exaspération devant l’image renvoyée par l’équipe :

« Des actions de football, des dédoublements, des une-deux, des prises de balle, des prises de risque… Je sais pas, de la percussion ! […] On passe pour des clowns encore. […] Au moins, montrez quelque chose ! »

Dans la dernière partie de son intervention, XavomGames va jusqu’à proposer d’aligner la réserve si l’OM ne veut pas jouer pleinement la Ligue Europa. Une prise de position qui remet la question de la concurrence et de la place des jeunes dans les choix de Genesio↗ au centre du débat.