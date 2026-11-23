Romain Alessandrini est revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille sous Marcelo Bielsa. L’ancien milieu offensif reconnaît les qualités footballistiques de l’entraîneur argentin, mais conserve un souvenir très négatif de leur relation humaine.

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Arrivé à Marseille en 2014, au même moment que Marcelo Bielsa, Romain Alessandrini↗ a été marqué par les méthodes de son ancien entraîneur. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le joueur de 37 ans, désormais retraité, a distingué la rigueur tactique du technicien de son comportement avec une partie du groupe. Son témoignage revient notamment sur la place accordée aux joueurs disposant de peu de temps de jeu.

Alessandrini critique durement la gestion humaine de Bielsa

Pour Romain Alessandrini↗, la relation avec Marcelo Bielsa n’a jamais été véritablement équilibrée. Il estime que l’entraîneur argentin accordait davantage d’attention à certains joueurs qu’à d’autres, ce qui rendait le quotidien particulièrement difficile pour les éléments rarement utilisés.

« Humainement, c’était zéro. Sauf avec quelques joueurs qu’il appréciait »

L’ancien Marseillais explique également que plusieurs joueurs bénéficiaient de séances vidéo individuelles, contrairement à lui. Il décrit une période longue et compliquée pour ceux qui ne jouaient pas régulièrement, avec un accompagnement qu’il jugeait insuffisant de la part du staff.

« Beaucoup de joueurs faisaient des séances vidéo en individuel. Pas moi. Pour ceux qui ne jouaient pas, la semaine était longue »

Un entraîneur impressionnant sur le plan tactique

Malgré ces critiques, Romain Alessandrini↗ reconnaît pleinement les compétences de Marcelo Bielsa dans le domaine du football. Il a été impressionné par le niveau de préparation des séances, les analyses informatiques et l’étude précise des déplacements des joueurs à l’entraînement.

« Footballistiquement, il était impressionnant. C’est sa vie. Avec son staff, c’était la NASA »

Cette exigence avait toutefois un coût pour les joueurs. Alessandrini décrit des séances particulièrement éprouvantes et estime que l’effectif était traité comme un ensemble de machines, même si sa situation personnelle s’est ensuite améliorée lorsque Bielsa lui a accordé davantage de temps de jeu.

« Les séances, c’était l’enfer. On était des machines »

Marcelo Bielsa avait finalement reconnu auprès de Vincent Labrune, alors président de l’OM, qu’il s’était trompé au sujet d’Alessandrini. Ce changement d’attitude n’a cependant pas permis d’établir une relation positive entre les deux hommes, comme l’a résumé l’ancien joueur marseillais : « Je n’ai jamais eu une bonne relation avec lui ».