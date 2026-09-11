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Rennes OM : L’avant Match à 20h15 avec Romain Alessandrini !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille se déplace ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Une rencontre déjà importante pour les hommes de Bruno Genesio, attendus au tournant après deux défaites consécutives. Pour présenter les enjeux du match, analyser les compositions et débattre des choix du coach, Football Club de Marseille vous donne rendez-vous en direct dès 20h15 avec Romain Alessandrini, ancien joueur de l’OM et du Stade Rennais.

 

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