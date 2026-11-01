Neuvième après huit journées, l’OM peut donner une autre dimension à sa remontée ce dimanche soir. Une victoire contre Toulouse porterait Marseille à 15 points, à une seule longueur de Rennes, troisième avant les dernières rencontres de la journée. Après un début de saison raté et trois succès consécutifs en Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio tiennent l’occasion de se rapprocher du haut du tableau.

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De la zone rouge à la course aux premières places

L’OM a longtemps payé son mauvais départ. Les victoires à Troyes (2-0), à Angers (5-2), puis contre Le Havre (4-3) lui ont permis de remonter à la neuvième place, avec 12 points en huit matches. La dynamique est réelle, même si la fin de rencontre contre les Havrais↗, après une avance de quatre buts, a rappelé la fragilité de cette équipe.

Les résultats déjà enregistrés lors de cette neuvième journée offrent une possibilité aux Marseillais. Lens s’est incliné à Lille (1-0) et reste à 13 points. Nice, vainqueur de Rennes (5-2), en compte 14. En battant Toulouse, l’OM dépasserait ces deux équipes et reviendrait à un point des Rennais. Le PSG, lui, a consolidé sa première place en s’imposant au Havre (5-1), tandis que Troyes a battu Le Mans (2-0).

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Toulouse, premier vrai test de la remontée ?

La place exacte de Marseille dimanche soir dépendra aussi des autres rencontres : Lyon et le Paris FC, tous deux à 14 points, affrontent Angers et Monaco avant le coup d’envoi au Vélodrome. Strasbourg reçoit Auxerre, tandis que Lorient accueillera Brest lundi. L’OM ne peut donc pas encore calculer son futur rang, mais il sait qu’une victoire le rapprocherait du groupe de tête.

Encore faudra-t-il battre un TFC invaincu depuis cinq matches. Après trois succès en championnat, Genesio cherche à installer de la continuité, sans avoir définitivement figé son onze pour la réception de Toulouse↗. Ce dimanche à 20h45, l’OM joue davantage qu’une quatrième victoire de suite : il peut montrer que son retour au classement résistera à un adversaire en confiance.