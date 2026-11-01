L’OM reçoit Toulouse ce dimanche 1er novembre à 20h45 au stade Vélodrome, avec l’objectif de prolonger sa série de trois victoires en Ligue 1. Voici le onze que devrait aligner Bruno Genesio pour ce match.

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En conférence de presse vendredi 30 octobre, Bruno Genesio a reconnu que des repères se dessinaient, tout en insistant sur la place de chacun dans son groupe :

« Il y a une équipe qui se dégage mais je n’aime pas parler d’équipe-type, je préfère la notion de groupe. Personne n’est écarté, personne n’est éliminé. »

Le technicien a également mis en avant l’enchaînement des matches, la concurrence et l’émulation pour expliquer pourquoi les places restent ouvertes.

Une défense reconduite autour du duo Egan-Riley–Aguerd ?

Face au Havre, Bruno Genesio avait aligné Jeffrey de Lange dans le but, avec Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson devant lui. Ce dernier onze officiel de l’OM en championnat↗ sert de base à la projection FCM pour Toulouse. Le coach a expliqué vendredi vouloir installer des automatismes dans la charnière et a cité le binôme CJ–Aguerd comme l’association choisie ces dernières semaines. Sauf alerte de dernière minute, le scénario le plus lisible est donc celui d’une défense inchangée. Bamo Meïté avait été malade dans la nuit précédant la conférence de presse de vendredi, mais aucune absence pour dimanche n’a été annoncée. Sa situation doit rester distinguée d’une indisponibilité confirmée : il représente une solution dans l’axe ou sur le banc, pas un forfait acté.

Nnadi et Højbjerg derrière Abdelli

Dans notre projection en 4-2-3-1, Nnadi et Højbjerg formeraient le double pivot. Abdelli évoluerait un cran plus haut, dans l’axe, avec Harit à droite et Paixão à gauche pour accompagner Gouiri.

Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg avait retrouvé une place de titulaire contre Le Havre, avec Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli. La recherche d’équilibre évoquée par Genesio plaide pour la reconduction de ce trio. Højbjerg apporte l’expérience devant la défense, Nnadi permet de couvrir du terrain et Abdelli arrive lancé par trois buts lors des trois dernières journées. Le technicien a salué les progrès d’Abdelli sans ballon et dans ses replis, tout en demandant de la régularité. Son point complet avant Toulouse↗ confirme aussi qu’Amine Gouiri sera disponible. À ce stade, aucun groupe officiel n’a encore été communiqué : les présences envisagées ici ne valent donc pas convocation.

Harit, Gouiri et Paixão dans la continuité

Le dernier trio offensif associait Amine Harit, Amine Gouiri et Igor Paixão. Gouiri a été ménagé vendredi pour raisons personnelles, mais Genesio a assuré qu’il serait disponible pour le match. Paixão retrouve de l’impact sur son côté, tandis que Harit conserve un profil capable de venir entre les lignes. Angel Gomes et Neal Maupay offrent des alternatives si le staff souhaite modifier l’animation, sans qu’aucune indication vérifiée ne permette d’en faire des titulaires attendus. Le dosage entre créativité et couverture défensive restera l’un des paramètres du choix final, sans élément public permettant d’anticiper une rotation.

Toulouse reste sur cinq matches sans défaite et présente un bloc capable de fermer les espaces, comme le montre le profil complet du prochain adversaire↗. Cette configuration peut encourager l’OM à conserver ses repères plutôt qu’à bouleverser une équipe qui vient d’enchaîner trois succès. La décision du staff sera connue dimanche.

Le onze probable de l’OM face à Toulouse

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Nnadi – Hojbjerg

Harit – Abdelli – Paixão

Gouiri