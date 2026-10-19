OM : la trouvaille de Bruno Genesio qui pourrait peser lourd dans les comptes !

Bruno Genesio a profité des absences dans l’entrejeu pour lancer Nouhoum Kamissoko avec l’OM. Le milieu de 21 ans a répondu présent contre Troyes puis Angers. Ses premières prestations ont déjà suscité une projection spectaculaire autour de sa future valeur.

Kamissoko s’installe dans le groupe de Genesio

Nouhoum Kamissoko commence à se faire une place dans l’effectif marseillais. Titulaire pour la première fois en Ligue 1 contre Troyes, lors d’une victoire de l’OM (2-0), le jeune milieu a été remarqué pour son équilibre, sa justesse technique et son activité défensive. Bruno Genesio a ensuite décidé de lui renouveler sa confiance lors du déplacement à Angers, remporté par Marseille (5-2).

Après la rencontre face à Troyes, l’entraîneur marseillais avait détaillé les qualités affichées par son jeune joueur :

« Kamissoko a été intéressant dans l’équilibre défensif, mais aussi dans son positionnement et dans ses choix techniques. Il a fait preuve de beaucoup de justesse »

En deux rencontres, Kamissoko a donc marqué des points auprès de son entraîneur. Sa capacité à jouer simplement sous pression et à participer à l’équilibre de l’équipe constitue un atout dans un secteur où la concurrence reste forte.

Une valorisation de 20 millions d’euros évoquée

La progression du milieu marseillais a également attiré l’attention d’Antoine Wargnier, journaliste de RMC Sport. Celui-ci a évoqué une éventuelle forte valorisation du joueur dans les prochains mois, sans faire état d’une offre officielle ni d’un intérêt confirmé d’un club anglais.

« McCourt va pouvoir remercier Genesio pour Kamissoko. Il vaut 20 millions dans 6 mois pour un club anglais. »