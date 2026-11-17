Coup de théâtre à l’Olympique de Marseille. Alors que les premières nouvelles concernant sa blessure au genou étaient rassurantes, Emerson Palmieri a annoncé ce lundi avoir subi une intervention chirurgicale. Le latéral italien sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, obligeant Bruno Genesio à revoir ses plans. Une situation qui pourrait profiter à Ulisses Garcia, mais surtout au jeune Alexi Koum, jusqu’ici privé de temps de jeu avec les professionnels.

L’Olympique de Marseille va devoir se passer d’Emerson Palmieri pendant plusieurs semaines. Blessé au genou lors de la victoire contre Toulouse (2-0), le 1er novembre dernier, le défenseur italien semblait initialement pouvoir retrouver rapidement les terrains.

Les premiers examens avaient en effet écarté l’hypothèse d’une blessure sérieuse. Mais la situation a finalement pris une tournure inattendue.

Comme le rapporte Foot Mercato ce lundi 16 novembre↗, Emerson a lui-même annoncé avoir été opéré, alors que le club n’avait pas communiqué publiquement sur la nécessité d’une intervention chirurgicale.

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Emerson annonce plusieurs semaines d’absence

Sur ses réseaux sociaux, le défenseur marseillais a confirmé que son opération s’était bien déroulée. Dans un message publié ce lundi, Emerson explique avoir connu un contretemps et devoir désormais se concentrer sur sa récupération. Il évoque plusieurs semaines d’absence avant de pouvoir retrouver les terrains.

Une annonce qui tranche avec l’optimisme initial autour de sa blessure.

Après sa sortie prématurée face à Toulouse, Bruno Genesio avait indiqué avoir préféré ne prendre aucun risque avec son joueur, déjà touché au genou par le passé.

Le latéral avait ensuite manqué les déplacements à Leverkusen (1-0) et à Lens (2-1).

Pour le moment, la nature exacte de l’intervention chirurgicale n’a pas été précisée. Aucune date de retour définitive n’a été communiquée.

Cette indisponibilité pourrait néanmoins modifier durablement la hiérarchie dans le couloir gauche marseillais.

Ulisses Garcia désormais numéro un à gauche ?

Premier bénéficiaire de cette situation, Ulisses Garcia devrait logiquement poursuivre son intérim au poste de latéral gauche.

Le Suisse avait remplacé Emerson dès la première période face à Toulouse, avant d’être titularisé lors des deux rencontres suivantes.

Avec deux victoires à Leverkusen et Lens, Garcia a participé à la bonne dynamique actuelle de l’OM et retrouvé du temps de jeu.

Son expérience constitue une garantie pour Bruno Genesio, qui devra gérer un calendrier chargé entre le championnat, la Ligue Europa et la Coupe de France.

Mais derrière le défenseur suisse, les solutions spécifiques au poste de latéral gauche restent limitées.

Cette situation pourrait offrir une véritable opportunité à Alexi Koum.

Alexi Koum, de candidat au départ à doublure de Garcia ?

À 20 ans, le jeune défenseur marseillais pourrait voir sa situation complètement évoluer.

Début novembre, le média Africafoot révélait qu’Alexi Koum envisageait un prêt lors du mercato hivernal↗, en raison de son manque de temps de jeu.

Malgré sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2029, le latéral n’a toujours pas disputé la moindre minute en compétition officielle avec l’équipe première cette saison.

Plusieurs clubs de Ligue 2 et de Belgique auraient manifesté leur intérêt pour un prêt.

Pourtant, l’OM avait déjà refusé de se séparer du joueur durant l’été, malgré des sollicitations de Casa Pia et de Zulte Waregem.

Bruno Genesio souhaitait alors conserver Koum et lui offrir progressivement des possibilités de s’exprimer.

L’opération d’Emerson pourrait désormais accélérer ce processus.

Alexi Koum pourrait devenir la première alternative à Ulisses Garcia dans le couloir gauche, à condition de convaincre son entraîneur.

Le jeune défenseur a déjà été convoqué pour les déplacements à Leverkusen et Lens. Sa présence dans ces groupes montre qu’il reste une option envisagée par le staff.

Un départ d’Emerson en janvier toujours envisageable ?

Cette blessure intervient également dans un contexte particulier concernant l’avenir du défenseur italien.

Selon la presse transalpine, la Fiorentina et la Juventus ont étudié son profil au cours des derniers mois.

Dans un article publié le 13 novembre, le journaliste Niccolò Ceccarini, de Tuttomercatoweb, rappelait notamment que la Fiorentina avait envisagé son recrutement durant l’été.

Le club florentin recherche toujours un latéral gauche pour janvier.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option, Emerson pourrait donc voir son avenir faire l’objet de discussions lors du prochain mercato.

Mais son opération change sensiblement la donne.

Une absence de plusieurs semaines pourrait refroidir les clubs intéressés et compliquer un éventuel transfert hivernal, notamment si le joueur n’a pas encore retrouvé son rythme au moment de l’ouverture du marché.

Aucune offre récente ni aucune volonté de départ n’ont été confirmées.

Pour Marseille, la question pourrait toutefois se poser à nouveau si Emerson retrouvait rapidement les terrains et qu’une proposition arrivait.

Une solution interne qui arrangerait les finances de l’OM

La promotion éventuelle d’Alexi Koum pourrait également correspondre aux contraintes économiques du club.

Selon les dernières informations de L’Équipe et de La Provence, l’OM doit présenter un nouveau plan financier devant la DNCG début décembre↗.

La direction souhaite notamment poursuivre la réduction de sa masse salariale et espère conserver la possibilité de se renforcer lors du mercato hivernal.

Dans ce contexte, miser sur un jeune joueur déjà présent dans l’effectif permettrait de disposer d’une solution supplémentaire sans réaliser de nouvelle dépense de transfert.

La perspective d’un départ d’Emerson pourrait également être étudiée sur le plan financier, même si son opération rend désormais ce scénario plus incertain.

Pour Koum, l’enjeu serait important : plutôt que de quitter Marseille en prêt, il pourrait avoir l’occasion de s’installer dans le groupe professionnel et de gagner progressivement du temps de jeu.

Genesio face à un choix important

Après avoir relancé Tochukwu Nnadi au milieu de terrain et redonné sa chance à Keyliane Abdallah en attaque, Bruno Genesio pourrait désormais être amené à faire confiance à un autre jeune joueur.

La situation d’Alexi Koum sera particulièrement intéressante à suivre lors des prochaines rencontres.

Le prochain rendez-vous de l’OM est programmé face au Mans, le 22 novembre au Vélodrome, avant la réception du Levski Sofia en Ligue Europa quatre jours plus tard.

Deux rencontres qui pourraient permettre de mieux comprendre les intentions de Genesio concernant son couloir gauche.

Pour le moment, Ulisses Garcia apparaît comme le successeur naturel d’Emerson, tandis qu’Alexi Koum pourrait obtenir une place plus importante dans la rotation.

Alors qu’un prêt semblait être une solution envisageable pour poursuivre sa progression, le jeune défenseur pourrait finalement trouver à Marseille l’opportunité qu’il attend depuis plusieurs mois.

Une perspective inattendue, née de l’indisponibilité prolongée d’un titulaire, et qui pourrait modifier les plans de l’OM à quelques semaines du mercato hivernal.