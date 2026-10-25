Frank McCourt a mis en vente sa luxueuse villa de Boca Raton, en Floride, pour 125 millions de dollars, soit environ 112 millions d’euros. Cette opération intervient alors que le propriétaire de l’OM a déjà injecté 120 millions d’euros dans le club depuis le début de l’année 2026, sans qu’un lien avec ses intentions pour Marseille soit établi.

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Acquise en 2024 alors qu’elle était encore en construction, puis achevée en 2025, la propriété comprend notamment sept chambres, une piscine en mosaïque de 24 mètres et un quai capable d’accueillir un yacht de 30 mètres. Avec un prix affiché supérieur au précédent record local de 75 millions de dollars, cette vente représenterait une opération immobilière particulièrement importante si elle aboutissait.

Une mise en vente qui intervient après 120 millions d’euros versés à l’OM

La décision serait officiellement liée à des considérations familiales, la famille McCourt↗ privilégiant sa propriété de Wellington, également située en Floride et équipée d’installations équestres. La mise sur le marché de la villa ne permet donc pas, à elle seule, de conclure à un besoin de liquidités ou à une nouvelle stratégie financière concernant l’OM. Sur le plan marseillais, Frank McCourt aurait injecté environ 120 millions d’euros depuis janvier 2026. Un premier apport de 50 millions d’euros aurait été réalisé en février, puis 70 millions supplémentaires en juillet. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille reste soumis à un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutations, officialisé par la LFP après une décision de la DNCG.

Les comptes de Marseille restent encadrés

L’OM a réduit sa masse salariale durant l’été et réalisé plusieurs ventes de joueurs, mais ces mesures n’ont pas encore suffi au regard des éléments annoncés en juin. De nouveaux départs sont ainsi envisagés en janvier ou en juin prochain, tandis que la direction poursuit ses efforts pour réduire les dépenses et rechercher de nouveaux partenaires financiers. Stéphane Richard, président de l’OM, a par ailleurs expliqué que McCourt↗ s’était engagé à couvrir les pertes prévisionnelles de la saison. La villa est toutefois seulement proposée à la vente : aucun acquéreur ni aucune transaction à 125 millions de dollars n’ont été annoncés.