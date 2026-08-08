Finances OM : Frank McCourt a (encore) injecté une somme astronomique cette année

Frank McCourt continue de soutenir financièrement l’Olympique de Marseille malgré sa volonté de réduire progressivement les déficits du club. Selon L’Équipe, le propriétaire américain a déjà injecté environ 120 millions d’euros depuis le début de l’année 2026 afin de couvrir les pertes de l’OM.

120 M€ injectés depuis le début de l’année

La situation financière de l’OM continue de nécessiter un soutien important de son actionnaire.

D’après les informations de L’Équipe, Frank McCourt a déjà injecté environ 120 millions d’euros dans le club depuis le début de l’année 2026 afin de combler les pertes accumulées.

Le quotidien détaille même le calendrier de ces nouveaux apports. Une première injection de 50 millions d’euros aurait été réalisée en février, avant une seconde de 70 millions d’euros en juillet.

Une séquence qui montre que, malgré une politique désormais plus stricte sur les dépenses, le propriétaire américain continue de remettre de l’argent dans l’OM.

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McCourt veut désormais réduire les déficits

Cette nouvelle enveloppe ne signifie toutefois pas que Frank McCourt souhaite poursuivre indéfiniment sur ce modèle.

Selon L’Équipe, son entourage confirme que l’enveloppe globale allouée au club a encore été renforcée cette année, mais avec une volonté claire : réduire les pertes et assainir progressivement les finances de l’OM.

La stratégie actuelle du club sur le mercato s’inscrit dans cette logique. Marseille cherche à alléger sa masse salariale, à vendre plusieurs joueurs disposant d’une forte valeur marchande et à limiter les opérations coûteuses dans le sens des arrivées.

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Une nouvelle hausse par rapport à l’été dernier

L’effort financier consenti par McCourt est supérieur à celui de l’été précédent.

Toujours selon L’Équipe, le propriétaire avait injecté 74,5 millions d’euros l’été dernier. Le club estimait alors qu’il avait investi un peu plus ou un peu moins de 40 millions d’euros par an en moyenne entre 2016 et 2025.

Avec environ 120 M€ injectés en 2026, la contribution du propriétaire américain a donc fortement augmenté.

Un paradoxe au cœur du mercato marseillais

Ces nouveaux apports montrent toute la complexité de la situation actuelle de l’OM.

D’un côté, Frank McCourt continue de mettre des sommes considérables pour couvrir les déficits. De l’autre, la direction sportive doit désormais réduire les dépenses et vendre afin d’éviter que cette dépendance aux apports de l’actionnaire ne se poursuive au même niveau.

Le mercato très particulier vécu actuellement par Marseille s’explique en grande partie par cette volonté de changer de modèle économique.

Malgré 120 millions d’euros supplémentaires injectés depuis janvier, l’objectif n’est donc plus de dépenser davantage, mais de permettre progressivement à l’OM de retrouver un fonctionnement financier plus soutenable.