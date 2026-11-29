Ancien minot de l’OM, Marley Aké a longtemps cherché sa place après son départ pour la Juventus. Désormais installé à Zulte Waregem, l’ailier français retrouve enfin de la régularité et un rôle important en Belgique.

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Dans un article publié par Foot Mercato↗, le parcours de Marley Aké illustre une relance progressive après plusieurs saisons compliquées. En janvier 2021, l’OM avait envoyé son jeune joueur à la Juventus dans le cadre d’un échange avec Franco Tongya, les deux éléments étant alors valorisés à près de huit millions d’euros. Cinq ans plus tard, Aké a trouvé une vraie stabilité en Jupiler Pro League, tandis que son ancien partenaire de l’opération a rapidement disparu des radars marseillais.

Un passage difficile à la Juventus

Arrivé à Turin après ses débuts professionnels sous les ordres d’André Villas-Boas à Marseille, Marley↗ Aké n’a jamais réellement réussi à s’imposer avec l’équipe première de la Juventus. Le Français a disputé six rencontres avec les professionnels, mais a surtout évolué avec la réserve du club italien, sans obtenir une place durable dans l’effectif. Ses expériences en prêt à Dijon puis à l’Udinese ne lui ont pas davantage permis de s’installer. Il a fallu attendre janvier 2024 et son arrivée à Yverdon Sport, en Suisse, pour que l’ancien Olympien retrouve du temps de jeu, de la confiance et des sensations. Cette étape a constitué le point de départ de sa relance.

Zulte Waregem lui offre enfin de la continuité

À l’été 2025, Zulte Waregem a récupéré Marley↗ Aké en prêt et lui a accordé une place importante sous la direction de Michael Beale. L’entraîneur britannique, passé par les structures de formation de Chelsea et de Liverpool, a su exploiter les qualités de l’ailier français, progressivement devenu un élément influent de son équipe. Convaincu par sa première saison, le club belge a levé son option d’achat auprès d’Yverdon Sport le 1er avril 2026. Marley Aké est désormais lié à Zulte Waregem jusqu’en juin 2028. Il résumait lui-même cette première expérience belge avec une note personnelle :

«Je me mets 8 sur 10 pour cette première saison en Belgique»

Cette saison, l’ancien joueur de l’OM compte déjà un but et deux passes décisives en onze rencontres de Jupiler Pro League. Il enchaîne également les titularisations et les minutes de jeu, avec une influence que ses statistiques ne résument pas totalement.