Mercato ex OM : des nouvelles de Marley Aké quitte la Juventus pour un nouveau club !

Un ancien joueur de l’Olympique de Marseille quitte la Vieille Dame. Après 2 saisons et demi du côté de Turin sans jamais vraiment s’imposer, le joueur formé à l’OM est prêté avec option d’achat à l’Udinese.

Marley Aké poursuivra sa route en Italie du côté de l’Udinese. Important avec la réserve de la Juventus, le joueur de 22 ans n’aura jamais eu sa chance avec l’équipe première de la Vieille Dame. Prêté en deuxième partie de saison dernière à Dijon, où il a été performant sans pour autant empêcher la relégation du club, Aké va être prêté à l’Udinese avec option d’achat. Le montant de cette dernière n’a pas filtré.

Exclu 🚨#mercato ⚪️⚫️ Marley Aké quitte la Juventus. L’ancien Marseillais est prêté avec option d’achat à l’Udinese. L’officialisation du deal devrait être rapidement annoncée. pic.twitter.com/HJpVPdYk01 — Sébastien Denis (@sebnonda) August 3, 2023

Pour rappel le joueur formé à Marseille avait été échangé avec Franco Tongya, le joueur italien qui n’a jamais joué une seule minute en pro et qui a quitté le club l’été dernier pour Odense au Danemark.

Un retour en France bénéfique pour lui

Son prêt au DFCO la saison dernière aura fait du bien à l’ancien minot de l’OM. Il a même pu marqué son premier but en professionnel, chose qu’il attendait de puis longtemps. »C’était incroyable, ça fait du bien franchement ! En plus, quelques secondes avant, Ousseynou Thioune me dit « non non, reste à la retombée ! », alors je reste, le ballon vient et hop, but ! Franchement, c’est incroyable, j’espère en mettre d’autres d’ici la fin de la saison et que ça nous permettra de nous maintenir. Un premier but en professionnel, ça faisait longtemps que je l’attendais. J’ai fait des poteaux, des barres, ce n’est pas rentré… Là, c’est une délivrance, surtout qu’on gagne. »

Il finira son aventure à Dijon avec 3 buts en 14 matchs. Des statistiques qui ne font pas rêver, mais qui entre voit une progression, en fin de saison car ses 3 buts ont été inscrits lors des 6 derniers matchs.