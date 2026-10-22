Après deux défaites en deux matches, l’OM retrouve la Ligue Europa jeudi 22 octobre à 18 h 45 sur la pelouse du Sturm Graz. Après le succès à Angers, Bruno Genesio dispose de plusieurs options pour composer son onze et tenter de prendre ses premiers points européens.

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Kondogbia au milieu ?

Dimanche, Geoffrey Kondogbia avait débuté dans l’axe de la défense avec CJ Egan-Riley, devant Jeffrey de Lange. Aguerd et Meité pourraient débuter ce jeudi. Timothy Weah et Garcia pourraient occuper les couloirs, Emerson ayant besoin de souffler. Dans l’entrejeu, Tochukwu Nnadi était associé à Nouhoum Kamissoko, tandis qu’Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão accompagnaient Amine Gouiri. Abdelli pourrait reculer d’un cran et laisser le poste de meneur de jeu à Harit, le jeune Abdallah va-t-il faire son retour dans le onze ?

Le onze probable de l’OM

De Lange

Weah – Meité – Aguerd – Garcia

Nnadi – Abdelli

Abdallah – Harit – Paixão

Gouiri

Pierre-Emile Højbjerg pourrait être de retour et débuter sur le banc. La prochaine conférence de Genesio devrait donner plus d’indications ce mercredi. La rencontre se disputera jeudi à 18 h 45, après les défaites marseillaises contre Besiktas puis l’Olympiakos. Nenad Minaković dirigera ce Sturm Graz–OM↗.