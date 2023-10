Vente OM : Un gros média anglais fait de nouvelles révélations sur l’intérêt de l’Arabie Saoudite

Après le rachat de Newcastle, l’Arabie Saoudite souhaiterait bien récupérer un nouveau club en Europe comme l’explique le média anglais The Independant.

Ce mardi, le média anglais The Independant explique dans un article que l’Arabie Saoudite veut de nouveau investir dans le football européen. Après le rachat de Newcastle, le groupe lié à l’Etat saoudien viserait deux clubs : Valence et l‘Olympique de Marseille.

« The Independent a appris que les intermédiaires travaillant pour le compte d’une entité liée à l’État avaient fait des progrès considérables en matière d’achat. Les clubs d’un tel statut sont considérés comme particulièrement attractifs en raison de leur énorme héritage historique, ainsi que de leurs récentes sous-performances, ce qui signifie qu’il existe une marge de croissance immense avec des investissements relativement limités », explique le média anglais.

Saudi state-linked entity seeking similar-sized club to Newcastle with Valencia and Marseille main targets https://t.co/ShiaFSUR8Q — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) October 10, 2023

Zidane, le chef d’orchestre parfait pour une vente OM?

Il y a quelques jours, France Bleu Provence expliquait que« l’Arabie Saoudite, lancée dans un immense projet d’investissements dans le football, aurait ciblé l’OM, pour en faire le Newcastle de la France. (…) Et si Zidane dit oui à l’OM, c’est seulement car le projet est très ambitieux. C’est-à-dire avec un budget qui permettrait de rivaliser avec les plus grands clubs d’Europe. Ce que lui ont garanti les dirigeants saoudiens avec qui il discute en personne. » Le média local précise que si Zidane est ouvert à cette idée, l’autre condition sera de « s’occuper du recrutement ». Le technicien français ne serait pas indifférent à un retour au Real Madrid mais aussi à la Juventus et l’OM…

⚪🔵 @RothenJerome est pour l’arrivée de Zidane à l’OM : 🗣 « Autant je n’étais pas forcément pour son arrivée au PSG, mais si l’OM demain devait être racheté, bien sûr que j’ai envie qu’ils mettent Zidane sur le banc. » #RMClive pic.twitter.com/VO2hcp5qYM — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 29, 2023

‘Le fantasme? Il existera toujours tant que ça aura pas été effectif. Il y aura toujours ce fantasme quand il se passe des choses bizarres dans ce club où il y a une énorme pression, où il y a une crise comme en ce moment, rappelle Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. Automatiquement, il y a un banc qui se libère et les gens tout de suite reviennent à la référence : c’est Zinédine Zidane sur le banc. On a enquêté. Parce qu’on a aussi entendu des choses hier sur le fait que Zidane avait été contacté, ce qui est totalement faux par Pablo Longoria pour prendre la suite de Marcelino. Donc ça, c’est la première chose. Donc on ne va pas parler de cette rumeur là parce que c’est une fausse rumeur. Par contre, que les gens imaginent à Marseille et les passionnés du football ont en général du football français. C’est un rêve que nourrissent l’envie que l’OM soit racheté par un milliardaire ou quelque chose qui ressemble au Paris Saint-Germain avec le Qatar. Où c’est plus qu’un milliardaire. Comme l’Arabie Saoudite par exemple. Parce que ça, c’est dans la tête de pas mal de gens qui ont sorti le #VenteOM depuis cinq ans. Donc tout le monde s’est dit tiens, ils vont être rachetés par l’Arabie Saoudite, Ils vont avoir encore plus de moyens que les Qataris et donc automatiquement on va recruter des grands joueurs. Et si tu recrute des grands joueurs automatiquement, t’as aussi un grand chef d’orchestre. Et qui est le mieux placé que Zinedine Zidane pour entraîner l’OM avec des moyens illimités ?’