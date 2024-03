Villarreal – OM : Le onze de départ sans Aubameyang !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici le onze que Jean-Louis Gasset a décidé d’aligner face à Villarreal. Ounahi fait son retour tout comme Clauss dans un 3-5-2 sans Aubameyang.

Ce jeudi l’Olympique de Marseille se déplace en Espagne pour y affronter Villarreal et valider son billet pour le quarts de finale de Ligue Europa. Après une victoire confortable sur le score de 4-0, les Marseillais vont tenter de se qualifier en gardant leur avance.

Sans surprise, Pau Lopez est dans les buts avec une défense à 5 composée de Clauss, Balerdi, Mbemba, Meité et Merlin. Au milieu de terrain, Veretout est titulaire avec Kondogbia et Ounaho. Ndiaye est en soutien de Sarr.

Pau Lopez

Clauss Meité Mbemba Balerdi Merlin

Veretout Kondogbia Ounahi

Ndiaye

Sarr

👥 🅒🅞🅜🅟🅞 #VillarrealOM Voici le 𝗫𝗜 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 pour cette rencontre face au Villarreal CF ! ⚔️ pic.twitter.com/0vekWpeMJf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 14, 2024

L’Olympique de Marseille avait marché sur le Villarreal de Marcelino au match aller, 4 buts à 0. Mais après une victoire 3-2 en championnat contre le Betis Séville, le coach espagnol a prévenu l’OM que son équipe allait tout donner pour, au moins, gagner le match retour. « Nous allons profiter de ce match, de cette troisième victoire consécutive en Liga. Nous devons rassembler notre courage pour le match de jeudi. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters. Nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment (…) Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et disent au revoir avec une victoire, s’il le faut. Les joueurs montrent cette fierté et ce désir. Nous avons quatre jours pour récupérer et nous espérons que beaucoup de supporters viendront. Cela pourrait être le dernier match en Europe, mais nous devons essayer. »

« Le coach, il faut le dire, a mis certains joueurs à leur poste »

Pau Lopez sur l’apport de Gasset par rapport à Marcelino: « On a plus de confiance depuis l’arrivée du coach. Il a aussi, il faut le dire, mis certains joueurs à leur poste. Si on regarde Sarr et Ndiaye des 3 ou 4 derniers matchs, ils sont différents, ils ont un niveau… pic.twitter.com/tnZPYClw2Z — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 8, 2024

Interrogé en zone mixte, Pau Lopez a évoqué l’apport de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée et a profité de l’occasion pour envoyer une pique à son ancien entraîneur Marcelino !« On a plus de confiance depuis l’arrivée du coach. Il a aussi, il faut le dire, mis certains joueurs à leur poste. Si on regarde Sarr et Ndiaye des 3 ou 4 derniers matchs, ils sont différents, ils ont un niveau extraordinaire. Je suis très content pour eux », a affirmé le gardien olympien.