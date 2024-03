OM : Quand Courbis y va fort (très fort) sur Marcelino en direct !

Lors de la large victoire 4-0 de l’OM face à Villarreal, Rolland Courbis a commenté le retour raté de Marcelino à Marseille. Le coach y est allé fort, très fort…

Alors que l’OM s’est imposé 4-0 face à Villarreal, sur l’antenne de RMC, Rolland Courbis s’est lâche sur le coach espagnol. «Qu’est ce que c’est cette soirée de Marcelino ? Ce n’est même pas un cauchemar, c’est abominable, c’est un scandale ! Regarde-le, la tête de con qu’il a.»

Roland courbis sur Marcelino : regardez le la tête de con qu’il a 😂 #OMVillarreal #TeamOM pic.twitter.com/xQ6oCMACnX — Abigail 🇺🇸🥊 (@13Melanight) March 8, 2024





Daniel Riolo a estimé qu’il pourrait y avoir de la frustration en fin de saison malgré la nouvelle victoire de l’OM 4-0 face à Villarreal hier dans l’After Foot sur RMC. « Au final, on est au mois de mars ; on se dit que l’OM peut faire une grosse fin de saison, mais tu as quand même plus de chances d’avoir une part de regret. Une saison, ça démarre au mois d’août et ça se termine au mois de mai. Le problème, c’est que si t’es mangé par les regrets parce que t’as perdu six mois, bah ton quart ou ta demi-finale de Ligue Europa, et ta cinquième place où tu vas peut-être décrocher la cinquième place ou rater la zone Ligue des champions, finalement tu auras gâcher ta saison. On oublie trop souvent en France qu’il faut être exigeant pendant 10 mois. Pour réussir une saison, il faut être au top pendant 10 mois. Ce serait un miracle que tu sauve ta saison en ne réussissant que trois mois dans la saison. »

