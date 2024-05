L’Olympique de Marseille s’incline face à l’Atalanta (3-0) ce jeudi lors des demi-finales retour de Ligue Europa. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Walid Acherchour a donné son sentiment sur la prestation catastrophique des marseillais.

Dans l’émission l’After Foot, le journaliste Walid Acherchour est revenu sur la prestation de l’OM contre l’Atalanta ce jeudi soir : « On n’est pas surpris globalement l’Atalanta est une meilleure équipe avec des meilleurs joueurs et un meilleur collectif. On se disait quand même après le match aller qu’avec cet ADN européen, sur un match avec ce 352…sauf qu’à la mi-temps c’est un miracle de qu’il n’y ait que 1-0 pour l’Atalanta tant les largesses défensives ont été grande, tant la qualité technique de l’OM a été faible. Et même sur l’attitude, le football ça reste un sport de duel et quand tu prends le critère physique ils ont aussi été à la ramasse complet. C’est une catastrophe de jouer de cette manière avec aussi peu d’assurance technique dans un rendez vous aussi important. Tu peux perdre contre l’Atalanta… mais comme ça ?! Ce soir, c’est une leçon de football ! Une leçon de football ! » a ainsi déclaré Walid Acherchour.

Retrouvez ci-dessous le replay du débrief à chaud de cette rencontre sur le plateau de FC Marseille avec Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol, Lilan et Yacine Youssfi ! Au programme, les enseignements à tirer de cette rencontre, l’analyse de la prestation des olympiens, et les réactions à chaud de l’entraineur et des joueurs !

