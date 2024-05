Atalanta – OM (3-0) Balerdi : « Je suis vraiment dégoûté, on doit donner plus ! « 

L’Olympique de Marseille s’incline face à l’Atalanta (3-0) ce jeudi lors des demi-finales retour de Ligue Europa.

La réaction du défenseur de l’Olympique de Marseille Leonardo Balerdi au micro de Canal + suite à la lourde défaite de l’OM face à l’Atalanta (3-0) lors des demi-finale retour de la Ligue Europa :

« Je suis vraiment dégoûté et très très triste car on ne peut pas donner ce cadeau à nos supporters et à toute la ville qui attendait ça. Il faut maintenant finir la saison et il faudra donner plus la saison prochaine. Ce soir ce n’est pas suffisant, on doit donner plus pour aller chercher cette finale et je ne sais même pas ce que je peux dire de plus. Je remercie vraiment les supporters qui sont toujours là ! » a déclaré le défenseur de l’OM au terme de la rencontre.

