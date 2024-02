« C’est dégueulasse », Di Meco s’en prend à l’OM dans le dossier Clauss !

Depuis plusieurs jours, le cas Jonathan Clauss est dans l’actualité ! Eric Di Meco ne comprend pas la gestion de l’Olympique de Marseille.

L’OM reprocherait de nombreuses choses à Jonathan Clauss. Depuis quelques jours maintenant, la tension monte entre le clan du joueur et le club qui souhaitait le transférer cet hiver. Finalement, le latéral droit est resté à Marseille mais les reproches à son sujet commencent à sortir dans la presse.

Pour Eric Di Meco, cette campagne anti Clauss n’est pas à son goût ! Il ne comprend pas l’attitude du club à l’égard de l’international français et a peur que cela impacte ses futures sélections avec l’Equipe de France puisque Didier Deschamps est attentif à ce genre de choses.

💬 « C’est dégueulasse ce que l’OM est en train de faire à Clauss ! Didier Deschamps fait attention à ça, et là tu as le président de l’OM qui vient de flinguer un joueur auprès du sélectionneur. » 🔴 L’énorme coup de gueule de Di Meco qui demande des explications à Longoria. pic.twitter.com/w3a1qaRlal — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 8, 2024

Il y a un Monsieur qui s’appelle Didier Deschamps et qui écoute les conférences de presse de l’OM

« C’est dégueulasse. C’est dégueulasse ce qu’ils sont en train de faire à ce gamin, que ces histoires soient vraies ou pas. Si elles sont vraies, ça ne change rien. C’est contre-productif par rapport à l’image que tu envoies aux éventuels clubs qui le veulent, explique Di Meco sur RMC. Donc t’es en train d’expliquer aux clubs que t’as un joueur qui est international, mais pas sérieux… Tu te tires une balle dans le pied. Là où je trouve que c’est dégueulasse, c’est qu’il y a un Monsieur qui s’appelle Didier Deschamps et qui écoute les conférences de presse de l’OM. Et là, le président dit à Deschamps que Jonathan Clauss n’est pas un bon mec, qu’il n’est pas sérieux et qu’il pense qu’à sa gueule. Didier, il fait attention à ça. On n’arrête pas de le dire qu’il fait attention à la mentalité des mecs. Donc là, tu as un président de l’OM qui vient de flinguer un joueur aux yeux de Didier Deschamps »