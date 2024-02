Retrouvez le replay du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi en direct du studio de FCM. Nos journalistes sur le plateau sont Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane et nos invités CM Football et Jérémy Attali-Pietri ! Focus sur l’avenir du président de l’OM Pablo Longoria et la crise que traverse le club phocéen.