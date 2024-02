Ex OM : « J’ai parlé et j’ai assumé ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace à Hambourg jeudi soir, au Volksparkstadion, pour y affronter le Shaktar Donetsk en 16ème d’Europa League. Ayant joué dans ces deux clubs, Brandao a accordé un entretien à Ouest France.

L’ex attaquant de l’OM et du Shaktar regardera évidemment ce match, demain soir à 18h45. « C’est un match particulier, bien sûr, ce sont deux clubs très importants pour moi » avoue-t-il.

« Un jour, on va commencer »

Brandao habite désormais à Londrina, une ville d’un demi-million d’habitants au sud du Brésil. C’est ici même qu’il a passé son diplôme d’entraîneur, coaché les U17 et été adjoint de l’équipe professionnelle. Il attend la bonne opportunité pour vivre son rêve, devenir un grand entraîneur. « Je regarde tous les matches, en France, au Brésil, j’observe les différents coaches… J’attends de trouver quelque chose, en Europe ou ailleurs. »

Si pour l’instant son travail n’a pas porté ses fruits, le Brésilien n’abandonne pas. Récemment, il a voyagé en France « pour voir s’il y avait des opportunités ». Il a aussi réaffirmé son rêve de d’entraîner l’OM et a rencontré à Marseille le président Pablo Longoria, ainsi que le directeur général Stéphane Tessier. « Je leur ai dit que j’étais motivé pour travailler d’abord avec les jeunes. Un jour, on va commencer ! »

Brandão, sur son envie d’entrainer : « Mon rêve, c’est bien sur d’entrainer l’OM. J’ai vu Pablo Longoria et Stéphane Tessier à Marseille, et je leur ai dit que j’étais motivé pour travailler d’abord avec les jeunes. Un jour, on va commencer ! » (@OuestFrance) #TeamOM pic.twitter.com/dHDOvN8DtF — Infos OM (@InfosOM_) February 14, 2024

L’OM est un club qui a marqué le Brésilien, même si ça n’a pas toujours été facile pour lui, notamment lors de son arrivée. « Les gens m’ont critiqué mais, quand je suis arrivé à l’OM en janvier, je revenais d’un mois de vacances car c’était la trêve du championnat ukrainien, et la Ligue 1 avait déjà repris, justifie-t-il. Ça a pris du temps mais après je n’arrêtais pas de marquer des buts et on a fini deuxième, à trois points du leader Bordeaux (en 2008/09). »

Quand je jouais, on gagnait plus que quand je n’étais pas là

Brandao a toujours été critiqué et/ou moqué pour son niveau technique, qui était en dessous de celui de la plupart de ses coéquipiers. « Je suis Brésilien, mais j’étais davantage un guerrier. Quand je suis arrivé, j’avais dit que j’allais gagner des titres. J’ai parlé et j’ai assumé, se félicite-t-il. De grands joueurs sont passés à Marseille, mais tous n’ont pas gagné de titre. C’est ça le plus important ! Il y avait des critiques, tout ça, mais Brandao a été champion, a gagné des titres, marqué des buts importants ! Et il suffit de regarder les statistiques : quand je jouais, on gagnait plus que quand je n’étais pas là… »