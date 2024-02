OM : La confiance règne au Chakhtior avant de recevoir les Marseillais !

L’Olympique de Marseille reprend son aventure en Europa League ce jeudi soir avec un seizième de finale contre le Chakhtior Donetsk. Les Ukrainiens sont confiants pour la rencontre face aux Marseillais !

L’OM traverse des semaines compliquées sportivement et comptablement en Ligue 1. Le jeu de Gennaro Gattuso est également pointé du doigt, surtout après le match nul contre le FC Metz le week-end dernier. Avant de recevoir les Marseillais à Hambourg, Soudakov, l’un des hommes fort du Chakhtior Donetsk s’est entretenu avec L’Equipe.

Dans cette interview donnée au quotidien sportif, le joueur du club ukrainien ne cache pas sa confiance avant de jouer contre l’OM ce jeudi ! « On est très confiants, tout le monde sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs, qu’on a une très bonne équipe. Sur notre valeur, on doit y aller. Mais c’est du foot, rien n’est certain. Beaucoup de scouts viennent observer notre Championnat, notre vivier est très fourni. On a une équipe nationale très forte, et je suis très confiant pour l’avenir. On va réussir de grandes choses. Plein de jeunes se sont exilés en Europe de l’Ouest par obligation, ça a ouvert la porte à d’autres jeunes, au moins à ce niveau c’est positif. Mais pour l’avenir, je voudrais jouer en Ukraine. Ce serait déjà très positif qu’on puisse jouer à Lviv, à Kiev et ailleurs. La grande idée, l’espoir, c’est de ramener le foot à la maison. Ce serait déjà un bon début. On est convaincus qu’on va revenir bientôt. »

Une semaine cruciale pour Gattuso d’après Di Meco !

Gennaro Gattuso affiche le pire bilan statistique pour un entraîneur de l’OM au bout de 15 journées de LIGUE 1 au 21ème siècle. 😵🤏 Le constant est encore plus évident lorsque ce dernier est mis en comparaison avec les résultats de ses prédécesseurs ayants atteint ce total de… pic.twitter.com/0t1gHfTTvS — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 10, 2024

Sur RMC, Eric Di Meco estime que cette semaine est crucial pour l’avenir de Gattuso à l’OM. « à la sortie de ces trois matchs, si jamais ça tourne mal, c’est-à-dire que si tu sors contre le Chakhtar et que tu es accroché contre Brest, on sera d’accord pour dire que le top 4 de Ligue 1 sera compliqué, donc tu changeras d’entraîneur la saison prochaine. Si à la fin du mois de février tu n’as plus à rien à jouer, tu fais quoi ? Tu travailles pour la saison prochaine ou tu vas dans le mur ? Le bon exemple c’est Sampaoli qui était arrivé trois mois avant la fin de la saison. »