Mercato ex OM: Drôle de destination pour Villas-Boas ?

Il y a six mois, Villas-Boas quittait l’Olympique de Marseille. Toujours sans club, il aurait reçu une proposition de contrat venant de l’Arabie Saoudite…

Après avoir décliné des offres de Turquie cet été dont celle de Fenerbahce, André Villas-Boas aurait à nouveau refusé une proposition de contrat. D’après RMC, le club d’Al-Nassr en Arabie Saoudite aurait approché l’entourage du Portugais, mais l’ancien entraîneur marseillais n’aurait pas donné suite…

🇵🇹 Villas-Boas a reçu plusieurs propositions, dont une récemment venue d’Arabie saoudite. Le coach portugais a pour l’instant décliné ces premières propositions. — RMC Sport (@RMCsport) September 20, 2021

André Villas-Boas n’a pas oublié le club, les Marseillais ni, plus largement, son passage à l’OM.

D’ailleurs, son aventure a été notamment marqué par la deuxième place de Ligue 1 acquise lors de sa première saison. Mais, aussi, par la victoire de son OM au Parc des princes, 1-0.

Cela faisait 8 ans et 10 mois sans victoire

C’était il y a un an jour pour jour. André Villas-Boas et ses joueurs brisaient les 8 ans et 10 mois sans succès dans un Classico, soit 20 matches.

Et, AVB s’en souvient. Sur son compte Instagram, l’ancien coach marseillais a mis une petite story souvenir notifiant que cette victoire et la célébration de Dimitri Payet à la fin du match sur un Zumba Cafew datait d’un an.

Un petit clin d’œil aux Marseillais qui risquent de leur faire plaisir… et d’un peu plus alimenter la rivalité OM-PSG à un petit peu plus d’un mois du premier Classico de la saison.