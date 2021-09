OM: Dieng, c’est le futur Drogba explique une ancienne star de Liverpool

Révélation de ce début de saison, Bamba Dieng a déjà marqué trois buts en Ligue 1. Une performance encourageante pour un attaquant de 20 ans qui connait sa première expérience du haut niveau, sous les couleurs de l’Olympique de Marseille…

Il est celui qui a inscrit les deux buts victorieux de l‘OM face à l’AS Monaco, et l’ouverture du score contre Rennes dimanche dernier. Cheikh Bamba Dieng est au cœur de toutes les attentions. Une légende de son pays natal, le Sénégal, s’est même enflammé à son sujet en le comparant à une ancienne gloire marseillaise. En effet, selon El-Hadji Diouf, il y a des similitudes avec Didier Drogba…

C’est un Didier Drogba– Diouf

« Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes, détaille l’ancien buteur de Liverpool, Lens et Rennes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface. » El-Hadji Diouf– Source: Canal Plus Afrique (20/09/21)

On le savait capable de réussir de telles prouesses – Bocar Seck

Initialement prévue vendredi, la rencontre entre son représentant Bocar Seck et les dirigeants de l’Olympique de Marseille concernant une prolongation de contrat s’est finalement tenue mardi dernier . Bocar Seck a confié à travers un entretien téléphonique accordé à APS, que cet échange portait notamment sur une revalorisation salariale du joueur et une prolongation du contrat.

« Nous avons eu déjà plusieurs rencontres, celle de mardi, devait se tenir vendredi dernier. Il pourrait prolonger d’un ou deux ans selon des modalités qui sont actuellement en négociations. Franchement ça n’a rien à voir et aussi bien à l’OM que nous ses proches, on le savait capable de réussir de telles prouesses. Oui, son doublé a eu un impact immense à Marseille où je me trouve et c’est sûr que ça attire les regards mais ce n’est pas entré en ligne de compte au sujet de cette rencontre. C’est vrai que certains supporters de l’OM se demandent encore où les dirigeants sont allés le prendre. » Bocar Seck – Source : APS (16/09/2021)