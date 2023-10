Indice UEFA : OM, Toulouse, Lens… La France réduit son retard sur les Pays-Bas et ce n’est pas grâce au PSG !

Sixième à l’indice UEFA, la France grappille un peu de son retard sur les Pays-Bas après la deuxième journée de la phase de poules des Coupes d’Europe. Un écart de 1 669 points entre les deux pays.

Pour assurer la présence de sept représentants en Coupe d’Europe, dont quatre en Ligue des Champions, pour la saison 2024-2025, la France doit combler son retard sur les Pays-Bas à l’indice UEFA et reprendre la cinquième place.

Classée sixième à l’indice UEFA, la France a repris 0.2 points à son concurrent à l’issue de la deuxième journée des phases de groupes des compétitions européennes. Un chiffre en dessous de la première journée qui avait été très positive pour l’indice UEFA français avec 0.9 point repris. L’écart est désormais de 1.669 points entre les deux nations.

Lens et Toulouse font remonter l’indice UEFA

Les défaites de Paris à Newcastle (4-1) et de Rennes face à Villareal (1-0) n’ont rapporté aucun point, contrairement au prestigieux succès de Lens contre Arsenal (2-1) et celui de Toulouse face à Lask (1-0), associés aux nuls de Marseille contre Brighton (2-2) et Lille à Klaksvik (0-0), qui ont permis aux clubs français de ramener un point cette semaine.

Les Pays-Bas ont seulement inscrit 0.8 points avec la victoire de l’AZ Alkmaar contre le Legia Varsovie (1-0) et les nuls de l’Ajax Amsterdam face à l’AEK Athènes (1-1) et du PSV Eindhoven à Séville (2-2). À noter que les points engrangés lors de chaque journée sont divisés par le nombre de clubs en lice pour chaque pays. Six pour la France contre quatre pour les Pays-Bas, suite à l’élimination de Twente en barrages de Ligue Europa Conférence. Les Pays-Bas comptent au total 56.500 points et la France 54.831.