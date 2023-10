OM : « On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien », lâche un joueur marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM n’a pas réussi à conserver son avantage de deux buts face à Brighton. Un match nul 2-2 et encore une polémique liée à l’arbitrage suite à la grosse faute sur Harit…

En effet, juste avant le premier but de Brighton (2-1), Tariq Lamptey a effectué un tacle non maitrisé sur Amine Harit. Si le latéral a bien tocuhé le ballon, il a par la suite pris la cheville de l’international marocain cependant, l’arbitre n’a pas bronché et le VAR n’a pas réagi. Le journaliste de RMC, Florent Germain relate l’énervement de Jordan Veretout qui aurait crié dans le couloir du Vélodrome (il était sorti sur blessure) après ce fait de jeu: « Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien ! ».

Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied

A LIRE : OM : Gattuso pointe du doigt un problème et veut éviter la polémique !

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Léonardo Balerdi est revenu sur cette rencontre. Il évoque aussi cette faute sur son coéquipier. « Le coach veut que l’on joue en équipe sur le terrain. Nous devons être compacts. Il y a des situations que nous devons regarder et améliorer. Je pense que nous avons été bons. Il y a beaucoup de choses positives. (…) L’arbitrage ? J’ai vu la cheville d’Amine (Harit) et je suis un peu en colère contre l’arbitrage. Il y a peut-être rouge. Il faut voir. Je n’ai pas vu les images mais peut-être que l’arbitre aurait pu vérifier les images. »

Après la rencontre, Gennaro Gattuso s’est présenté en conférence de presse. Il a notamment pointé du doigt le niveau physique de ses joueurs. « Il faut qu’on réussisse à courir 90 minutes. Avant les changements, on courait et on pressait différemment. (..) J’ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c’était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60/65 minutes dans les jambes. (..) Le problème de la condition physique, il faut faire attention, il faut que ce travail soit adapté notamment par rapport au calendrier. Je veux vraiment clarifier cet aspect, ce qui change c’est le type de courses que font les joueurs. Je ne veux vraiment pas de polémique ou manquer de respect à Marcelino. C’est vraiment sur la vitesse qu’il y a une différence. »

A LIRE : OM – Brighton (2-2) : Les supporters entre DECEPTION, COLERE et ESPOIR ! Message à LONGORIA et AUBA