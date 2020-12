La direction de l’OM se félicite de ses résultats sur Twitch…

L’Olympique de Marseille a vécu une première partie de saison mitigée sur le terrain (dernier de sa poule en LDC, 5ème provisoire en Ligue 1). D’autres secteurs d’activité ont offert des résultats plus satisfaisants…

C’est ainsi qu’Hugues Ouvrard, directeur général de l’OM, s’est félicité hier des bons résultats du club sur Twitch. Seule chaîne hors gaming à se glisser dans le top 100 de l’année mais apparemment aussi source de revenus…

98 audiences 100 liées au Gaming,et 2 autres,celles de @OM_Officiel. Bravo à toutes les équipes.NB: 1. la chaîne Twitch ne coûte pas d’argent au Club, elle en rapporte,c’est important en ce moment. 2. Avoir une chaîne Twitch ne nuit pas à la performance sportive. 3. More to come. https://t.co/lzvpGq1ZMR

— Hugues Ouvrard (@HuguesOuvrard) December 30, 2020