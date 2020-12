OM, Ligue 1, Ligue des Champions, mercato, perspectives… le BILAN 2020 à mi-saison

Replay du Débat Foot Marseille spécial bilan de mi-saison. Nos journalistes Benjamin Courmes, Mourad Aerts et Nicolas Filhol ont enregistré cette émission bilan le lundi 21 décembre 2020 (avant la défaite face à Angers). On vous propose donc un retour sur cette demi-saison en Ligue des Champions et en Ligue 1. Nos journalistes y décortiquent également l’évolution des recrues estivales (Gueye, Balerdi, Cuisance, Luiz Henrique et Nagatomo). Enfin, notre équipe propose ses « man » et « merguez » de ces 5 premiers mois et se projette sur la suite : mercato d’hiver et perspectives en 2021…

Mourad vous propose également quelques bouquins sur le football en début d’émission !